Pronti per il mare, è questo il must have di stagione che non può mancare nell’armadio: ti guarderanno tutti

Se si va in vacanza al mare c’è qualcosa che non può assolutamente mancare: ecco il must have dell’estate 2024.

La moda mare estiva ha i suoi trend che ovviamente variano di anno in anno pur mantenendo dei pezzi evergreen che non tramontano mai. Cosa serve oltre al costume e agli occhiali da sole, a un bel cappello che ripari dal sole e alla crema solare da mettere nella borsa?

Sicuramente per andare al mare serve il copricostume e non si può improvvisare con un indumento qualsiasi: ci vuole quello giusto. Adattare altri abiti non è mai la scelta migliore. Il copricostume deve essere appositamente pensato per il tragitto che ci conduce in spiaggia, così come per essere indossato nei momenti in cui ad esempio ci si reca al bar dello stabilimento balneare o non si ha voglia di rimanere in bikini.

Nel corso del tempo il copricostume è andato incontro a varie trasformazioni e cambiamenti, così come per tutti gli elementi dell’abbigliamento. Il vecchio e classico pareo che ha costituito la copertura da mare per diversi decenni ha lasciato il posto ad altre tendenze. Scopriamo quali sono quelle specifiche dell’estate 2024.

Moda copricostume, ecco il must have 2024: cosa indossare al mare quest’estate

Le proposte di oggi per quanto riguarda il copricostume, questo indumento che è sempre da abbinare al costume da bagno, sono molteplici e ce n’è per tutti i gusti e le esigenze. Tutte le taglie, anche le più forti, possono trovare un’alternativa al pareo che ormai appare scomodo e retrò.

Ci sono possibilità di look da spiaggia unconventional, elementi decisamente sciccosi per essere glamour anche al mare, e altre soluzioni per chi invece ama lo stile bohémien. Non più solo la tunica che copre fino al polpaccio. La scelta per le più giovani sono gli shorts e quest’anno sono proposti in versione chochet.

Intrecciati a mano o anche no, danno un tocco di semplicità curata che piace molto. I classici caftani si accorciano e non li troviamo solo in misura midi, ma arrivano fino al ginocchio come una sorta di maxi camicia oversize. Ci sono poi gli chemiseir per chi ama avere un aspetto più sofisticato e femminile. Bastano anche solo pochi bottoni a fissare l’abito camicia in tessuto freschissimo o semi trasparente o ancora retato per fungere da vestito e coprire senza appesantire e ingombrare.

Sono di tendenza i maxi boxer in cotone da indossare sopra il costume intero in cui la parte superiore fa da canotta o top. E poi, la novità dell’estate 2024 è sicuramente rappresentata dai simil pigiami in seta con fantasie più o meno varie che scendono lisci e freschi sul costume da bagno e accompagnano in spiaggia. È una soluzione più coprente che nello stesso tempo risulta estremamente comoda ed è indicata anche se si vuol fare un tratto di strada a piedi più ampio spostandosi nelle strade delle località turistiche.