Non ho mai comprato la scarpiera e non lo farò. Il motivo? Sistemo così le scarpe (soluzione geniale)

Scarpiera in casa? Non è necessaria perché ci sono dei trucchi semplicissimi per organizzarle, ecco come fare in modo efficace.

Quando si parla di organizzazione domestica, una delle sfide più comuni è trovare un posto per le scarpe. Spesso si pensa che una scarpiera sia indispensabile, ma non è sempre così. Ci sono dei modi alternativi e geniali per riporre le proprie scarpe.

Ci sono persone che non hanno mai comprato una scarpiera e riescono ugualmente a mantenere in ordine tutte le scarpe con soluzioni creative e funzionali. Esploriamo insieme alcuni dei tanti modi per riuscire in questa impresa che sembra impossibile ma non lo è.

Come sistemare le scarpe senza scarpiera: idee geniali

La chiave per organizzare le scarpe senza una scarpiera è iniziare con un decluttering. Questo significa fare una cernita delle scarpe che possiedi. Separando quelle che usi regolarmente da quelle che possono essere donate o eliminate. Con meno scarpe da gestire, sarà più facile trovare soluzioni alternative.

Lo spazio sotto il letto è spesso trascurato, ma può diventare prezioso per riporre le scarpe. Indipendentemente dal tipo di letto che hai, puoi utilizzare scatole rigide o borse di plastica per mantenere le scarpe ordinate e protette dalla polvere. Un trucco utile è attaccare una foto delle scarpe all’esterno delle scatole, in modo da sapere sempre dove trovare il paio che cerchi senza doverle aprire tutte.

Ci sono molte opzioni creative per riporre le scarpe. Ad esempio, puoi installare mensole in ferro o sistemi componibili nel ripostiglio, nel bagno o nella camera da letto. I secchi zincati o i cestini di vimini sono un’alternativa decorativa e funzionale. Dipingili con colori vivaci per aggiungere un tocco di stile alla tua casa.

Un’altra idea creativa è utilizzare una credenza con ante in vetro. Puoi esporre le tue scarpe in modo elegante, mantenendole allo stesso tempo ordinate. Anche una scala fai-da-te può essere un porta scarpe originale e pratico. Se hai spazio nell’armadio, organizzare le scarpe lì può essere una soluzione.

Suddividile per tipo e colore: raggruppa gli stivali alti (mettendo una bottiglia di plastica all’interno per mantenere la forma dei gambali), le scarpe da ginnastica e le scarpe eleganti. Ordinare le scarpe per tonalità facilita la creazione di outfit coordinati e ti fa risparmiare tempo la mattina.

Con un po’ di creatività e organizzazione, puoi trovare soluzioni pratiche e funzionali utilizzando gli spazi che hai già disponibili in casa. Si può scegliere di sfruttare lo spazio sotto il letto, il ripostiglio, il bagno, la camera da letto o l’armadio. Ci sono diverse alternative alla scarpiera tradizionale che possono rendere la tua vita più facile e la tua casa più ordinata.