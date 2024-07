Milly Carlucci, chi è la sorella identica a lei: lavoro e vita privata di Gabriella

Tutti conosciamo e apprezziamo Milly Carlucci. Ma cosa sappiamo della sorella Gabriella? Anche lei è molto famosa

L’1 ottobre Milly Carlucci compirà 70 anni. Una lunga carriera in televisione per lei, essendo diventata, negli anni, una delle conduttrici più amate d’Italia. Ma sapete che la nostra Milly ha anche una sorella minore? Si chiama Gabriella e ha anche lei un percorso nel mondo dello spettacolo di tutto rispetto. Ecco qualche curiosità sul lavoro e sulla sua vita privata.

Milly Carlucci è sulla scena fin dai primi anni ’80 con trasmissioni importanti, sia sulle reti RAI che sulle reti Mediaset. Tra queste, non possiamo non menzionare programmi come “Scommettiamo che…?“, “Luna Park”, “Fantastico” e “Pavarotti & Friends”. Per lei, anche la conduzione del Festival di Sanremo, privilegio destinato solo a chi appartiene al gotha del mondo dello spettacolo italiano.

E sicuramente è così per Milly Carlucci, che è diventata un pilastro insostituibile della Rai grazie al suo programma più conosciuto e più amato dai telespettatori. L’intuizione è di inizio 2005, quando va in onda la prima edizione di “Ballando con le stelle”. Il talent show di RAI 1 diventa in pochissimo tempo campione di ascolti, consacrando Milly come eccellente padrona di casa.

Ma la famiglia Carlucci ha dimostrato negli anni di avere dalla sua donne bellissime e molto portate per lavorare nel mondo dello spettacolo. Anche Gabriella Carlucci, sorella minore di Milly, è molto famosa e vanta un percorso professionale di grande livello. Infatti ha saputo muoversi con successo sia nel mondo della televisione e sia in quello della politica.

Gabriella Carlucci, chi è la sorella di Milly: una vita di successi in televisione e in politica

Gabriella ha compiuto lo scorso febbraio 65 anni. Anche lei, come dicevamo, è tutt’altro che una sconosciuta. Nata ad Alghero, in Sardegna, ha due lauree, conseguite entrambe presso la Sapienza a Roma: la prima in Lingue (tesi in Letteratura Nordamericana), la seconda in Lettere (percorso storico-artistico). Ma terminati gli studi, ha iniziato a lavorare in televisione, ottenendo grande notorietà.

Nella sua carriera ha presentato molte trasmissioni musicali come “Azzurro”, “Festivalbar”, “Cantagiro”, “Cocco” e “Buona Domenica”. Al suo attivo ha anche due conduzioni del Festival di Sanremo, nel 1988 e nel 1990. Insomma, parliamo di un curriculum niente male. Ma è la sua seconda vita professionale a conferirle ulteriore lustro.

Gabriella Carlucci, infatti, è stata per anni una parlamentare di Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2001 viene eletta alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trani. Un percorso che si rinnoverà, peraltro, con le rielezioni, sia nel 2006, sia nel 2008. In tutto, dunque, ha passato circa dodici anni tra gli scranni di Montecitorio. Per lei, anche il ruolo di sindaco di Santa Margherita Ligure. Quanto alla vita privata, infine, di Gabriella Carlucci sappiamo che nel 1989 si è sposata con l’attore Gianfranco Jannuzzo, dal quale in seguito si è separata.