La Promessa, anticipazioni dal 7 al 13 Luglio: Cruz dichiara guerra a Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda dal 7 al 13 Luglio, Pia dovrà prendere una decisione importante.

Gli spettatori di Mediaset adorano le soap opera, che sono in grado di intrattenere e di regalare momenti di spensieratezza. Una delle più amate è senza dubbio La Promessa. Canale 5 ha iniziato a trasmetterlo dopo aver acquistato i diritti dalla Spagna. Attualmente sta andando in onda la seconda stagione. Le anticipazioni più recenti permettono di avere un quadro dettagliato di ciò che avverrà nella settimana dal 7 al 13 Luglio.

Ci saranno dei cambiamenti drastici. Il rapporto tra Cruz e Pia, in particolare, diventerà sempre più complesso. La prima, dopo essere stata ricattata, deciderà di prendere in mano la situazione. Il suo risentimento, infatti, sarà bene evidente. Intanto Manuel avrà paura per la salute di Jimena, mentre Martina resterà delusa dalle parole di Antonio.

Anticipazioni La Promessa dal 7 al 13 Luglio: Jimena in grave pericolo, rischia di ferirsi gravemente

È difficile resistere al fascino de La Promessa. E le puntate in programma dal 7 al 13 Luglio saranno davvero intense. Verranno toccati temi cruciali, con ripercussioni importanti sulla vita degli abitanti della tenuta. Pia, in particolare, sarà ancora scossa per il rapimento del piccolo Diego. Il ritrovamento del bambino non la tranquillizzerà. Anzi, inizierà a sospettare il coinvolgimento di Cruz, e così ricatterà la marchesa.

Quest’ultima non avrà altra scelta se non quella di accettare le condizioni imposte. Alla fine, tuttavia, anche lei avanzerà una richiesta: il ritorno di Petra. Pia non saprà cosa fare. Incapace di prendere una posizione, deciderà di consultarsi con Jana e Don Romulo. I due le consiglieranno di accettare, in modo da non perdere il posto da governante. Nel frattempo, il fidanzamento tra Antonio e Martina andrà incontro a una battuta d’arresto.

Il giovane, parlando di un rifiuto da parte dei duchi, deciderà di andare via da La Promessa e di lasciare una busta con del denaro come risarcimento. L’ex futura sposa e sua madre rimarranno deluse dall’accaduto. Questa svolta avrà un impatto non indifferente sulla loro condizione. Curro, invece, sarà occupato nelle ricerche di Ramona. Purtroppo, Cruz gli metterà i bastoni tra le ruote.

Jimena vivrà un’esperienza davvero pericolosa: cadrà nel fiume, rischiando di ferirsi gravemente. I presenti correranno in suo aiuto. Manuel, visto l’accaduto, si metterà subito in contatto con Abel. Il medico, a seguito di una visita accurata, escluderà la presenza di lesioni.