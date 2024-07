Meghan Markle torna sul set: la Duchessa di nuovo a lavoro dopo l’addio alla corte

Meghan Markle è tornata a lavorare sul set dopo l’addio alla Famiglia Reale: da poco ha finito di girare il suo nuovo show in collaborazione con Netflix.

La partnership tra i Sussex e Netflix non ha ancora avuto fine, anzi. La Duchessa Meghan Markle ha appena finito di girare la sua nuova produzione con il famoso canale di streaming internazionale. Sicuramente un ritorno di fiamma dopo l’abbandono della carriera di attrice per entrare a far parte della Famiglia Reale. Ricordiamo infatti che Meghan, prima di conoscere Harry, lavorava a Hollywood e, come tanti altri, cercava di sbarcare il lunario e diventare un’attrice affermata.

Poi è arrivato il matrimonio con Harry e subito dopo i figli. Gli impegni familiari sono diventati tanti e le hanno impedito di coltivare la sua carriera. I duchi hanno dovuto rimboccarsi le maniche dopo l’addio ai parenti inglesi: Harry ha scritto un libro, lei ha registrato un podcast, poi il documentario sulla loro vita.

Adesso Meghan è tornata sul set e ha già finito di girare il nuovo programma con Netflix, che fa parte dell’accordo multimilionario fatto con l’azienda tempo fa. Meghan sarà la protagonista assoluta del programma, che dovrebbe “celebrare la gioia della cucina, del giardinaggio e dell’amicizia“.

Meghan Markle torna sul set: le riprese dello show in una tenuta che vale milioni

Il programma non ha ancora un nome, ma sappiamo che le riprese si sono tenute a Montecito, in una proprietà giusto a poca distanza dalla casa di Harry e Meghan. Secondo un insider di Hollywood le riprese dello show sono finite e tutto è andato per il meglio. Di recente la duchessa è stata vista a Los Angeles durante un servizio fotografico, che si pensa sia correlato al nuovo progetto firmato Netflix. Ma Meghan non è stata impegnata soltanto con le nuove riprese: queste sono iniziate subito dopo il lancio di un prodotto per il suo brand American Riviera Orchard.

Secondo i dati raccolti da DailyMail, le riprese del nuovo programma sono state fatte in due location separate. Una di queste è una proprietà da 5milioni di dollari, 8 acri ricchi di alberi di avocado e di limoni appartenente a Tom e Sherrie Cipolla, due capisaldi della comunità di Montecito, benefattori e donatori per molte cause e strutture locali come lo Storyteller Center, un asilo nido terapeutico dedicato ai bambini con gravi difficoltà. Il direttore dello show di Meghan sarà Michael Steed, già famoso per il suo lavoro insieme a Anthony Bourdain in ‘Parts Unknown’.