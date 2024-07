Voli low cost: la lista (a sorpresa) delle compagnie con le quali si viaggia meglio

Devi prenotare un volo low cost? Ecco quali sono le migliori compagnie, con grande sorpresa, con le quali si viaggia meglio.

Viaggiare è la passione i tantissime persone, ma non tutti possono permettersi i costi dei voli e per questo le compagnie low cost sono le più gettonate. Ma quali sono le migliori che consentono di viaggiare al meglio? Oggi arriva una classifica ufficiale del tutto inaspettata.

Prima di scegliere un volo, o di comprare un biglietto per un viaggio in aereo, bisogna conoscere bene la compagnia che si sceglie. Anche se abbondano quelle low cost, ci sono sicuramente alcune compagnie che rientrano tra le migliori e altre che invece sono le peggiori. Ecco la classifica inaspettata delle migliori compagnie aeree low cost, fondamentale per sapere esattamente cosa fare.

Le migliori compagnie aeree low cost: la classifica inaspettata

La società di ricerca britannica che opera nell’aviazione civile, Skytrax, ha stilato una classifica delle migliori compagnie aeree low cost. Ha preso in considerazione diversi fattori come la pulizia, la categoria family friendly, il miglior equipaggio di cabina e altre. Ed ecco cosa ne è emerso dopo che i clienti hanno potuto valutare la loro soddisfazione da 1 a 5 sotto questi aspetti di viaggio.

Chiaramente fondamentali sono i criteri dei costi, della qualità, dei pasti e delle competenze linguistiche. La migliore compagnia aerea del mondo risulta essere la Qatar Airways per il 2024. Anche per quest’anno ha battuto Singapore Airlines ed Emirates, che comunque restano sul podio. Ma qual è invece la migliore tra le low cost?

È tempo di vacanze per cui è sempre utile conoscere il più possibile le compagnie di volo che offrono prezzi molto bassi. La qualità sarà sempre rispettata? Ecco quali scegliere in base alla graduatoria stilata per le diverse categorie. Al primo posto nella classifica delle migliori compagnie low cost troviamo Air Asia, a cui si affiancano Volotea, al secondo posto, e infine al terzo posto Flynas.

Tra le più famose troviamo al nono posto Ryanair mentre solo al decimo una delle più gettonate in Europa ovvero Easy Jet.

Ecco l’intera classifica delle migliori compagnie low cost:

1. AirAsia

2. Volotea

3. Flynas

4. Transavia France

5. Indigo

6. Vueling Airlines

7. airBaltic

8. Iberia Express

9. Ryanair

10. EasyJet

11. FlyDubai

12. Jet2.com

13. Eurowings

14. SKY Airline

15. JetSMART Airlines

Siete d’accordo con questa classifica? Sicuramente il fattore soggettivo è molto importante, ma avere dei riferimenti può essere utile nel momento in cui si deve scegliere la compagnia con cui volare. Questi spunti sono essenziali soprattutto in prossimità dei viaggi per decidere a chi affidarsi per le vacanze.