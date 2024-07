Mirko Brunetti, svelato solo ora il lato “intimo” dell’ex gieffino: lo ha fatto di nuovo

Mirko Brunetti ha svelato apertamente un suo lato intimo di cui in pochi erano a conoscenza, ecco di cosa si tratta.

Partecipare a “Temptation Island” regala certamente non poca popolarità, specialmente se si è protagonisti di una storia che ha catturato non poco l’interesse del pubblico. L’attenzione non può che aumentare se poco tempo dopo si arriva a essere concorrenti di un altro reality, come il “Grande Fratello”, dove ci si ritrova a essere al centro di un triangolo inaspettato.

Questo è il caso d Mirko Brunetti, che si era inizialmente lasciato con la fidanzata storica, Perla Vatiero, per poi legarsi con una delle tentatrici, Greta Rossetti. Nella ‘Casa’ più spiata i tre si sono ritrovati ancora una volta a stretto contatto, a quel punto c’è stata la reunion tra i due giovani, che oggi sembrano essere davvero più felici che mai.

La confessione inaspettata di Mirko Brunetti

Da quando sono tornati insieme Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono costantemente al centro dell’attenzione, non solo quando hanno la possibilità di stare in Tv, ma anche grazie ai social, dove non mancano mai di dare aggiornamenti ai follower. Quest’estate sarà certamente differente rispetto alla scorsa, inutile negarlo, per questo stanno curando al minimo ogni dettaglio.

Un anno fa, infatti, c’era stata la loro separazione, anche se in quella fase entrambi erano convinti fosse un bene per entrambi prendere strade diverse a causa del loro rapporto ormai logoro. Oggi invece hanno ritrovato, se possibile, una sintonia maggiore rispetto al passato, anche se c’è chi pensa che i due abbiano un po’ calcato la mano così da approfittare delle conseguenze della loro ondata di popolarità.

Adesso si avvicina un momento attesissimo non solo da loro, ma anche dai “Perletti”, così come si fanno chiamare i fan della coppia, quello della partenza per le vacanze. La fase che precede l’arrivo nella località scelta non può che essere importante, come sa bene anche il ragazzo, che si è sottoposto a una piccola “tortura” di cui in pochi erano a conoscenza.

Come si può notare dalle sue Instagram Stories, Mirko Brunetti ha infatti deciso di sottoporsi alla ceretta alle gambe presso un centro estetico, pensando che la pelle liscia possa permettergli di abbronzarsi meglio. Provare un po’ di dolore, come sanno bene le donne, è inevitabile, ma lui è disposto a sopportare pur di apparire al meglio per la sua Perla. La felicità è tornata e i due non vogliono farsela scappare.