Beautiful, trame americane: sconvolgente colpo di scena, viene a galla un segreto incredibile

In base alle anticipazioni americane di Beautiful verrà a galla un segreto incredibile che stravolgerà la vita dei protagonisti

Nel corso dei prossimi episodi della famosa e seguitissima soap statunitense Beautiful si assisterà a un colpo di scena che cambierà inevitabilmente il corso delle cose.

Intrighi amorosi, complotti, segreti e sfide all’insegna di meravigliosi abiti di alta moda sono alcuni degli elementi che fin dal suo esordio hanno caratterizzato l’amatissima soap. Una trama molto fitta che è pronta a stupire ancora una volta il pubblico a casa con un sconvolgente colpo di scena. Stando alle anticipazioni americane, infatti, verrà a galla un incredibile segreto. Ecco di cosa si tratta e chi sono i personaggi coinvolti.

Beautiful trame americane, Hope sconvolta: svelato un segreto che cambierà il corso delle cose

Ormai da tanti anni Beautiful è diventato un appuntamento fisso per tantissimi telespettatori che sono curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti dell’apprezzata serie. Gli spoiler che arrivano dall’America rivelano un susseguirsi di colpi di scena che contribuiranno a cambiare le carte in tavola.

Innanzitutto Thomas ritornerà finalmente dall’Europa e compirà un gesto che destabilizzerà Hope. Il giovane Forrester, infatti, si fidanzerà con Paris e le regalerà un anello di fidanzamento. Hope non prenderà affatto bene questa novità e deciderà di chiedere delucidazioni in merito a Thomas, dato che soltanto poco tempo addietro il ragazzo aveva chiesto proprio alla Logan di diventare sua moglie.

Il figlio di Ridge a quel punto spiegherà che Paris lo ha aiutato a superare il dolore con cui ha dovuto fare i conti dopo il rifiuto di Hope. Quest’ultima gli dirà di essere ancora innamorata e lo bacerà. Steffy vedrà tutta la scena e affronterà la giovane Logan, dicendole che non le consentirà ancora una volta di rovinare la vita del suo amato fratello. Se tutto questo non bastasse, nel corso dei prossimi episodi verrà a galla un incredibile segreto.

Si scoprirà che Poppy ha avuto circa vent’anni prima una relazione con Tom, ovvero il senzatetto che verrà assunto da Deacon per lavorare presso il ristorante Il Giardino. L’uomo sosterrà di essere il vero padre di Luna e si recherà a Villa Spencer per parlare con Poppy. Dopo che il test del DNA ha confermato la paternità di Bill Spencer, quest’ultimo ha invitato madre e figlia a trasferirsi nella sua dimora. Le affermazioni di Tom, però, potrebbero stravolgere le loro vite.

Poppy intimerà a Tom di starle lontano e di non creare problemi a lei e sua figlia. Tom, dal canto suo, ribadirà che è lui il vero padre di Luna. Quindi Poppy ha mentito a Bill, facendogli credere di essere il papà di Luna soltanto per il suo tornaconto personale? Oppure è Tom a mentire? Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire tutta quanta la verità.