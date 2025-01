Lutto devastante per il celebre attore: “penso sempre a lei”. Impossibile fermare le lacrime

Oggi è uno degli attori più emergenti. Ma questo non significa che non possa provare grande sofferenza. Il suo racconto toccante

La sua storia rappresenta un esempio di come esperienze difficili possano trasformarsi in un impulso per sostenere chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Attraverso il suo impegno, l’attore di cui vi parliamo oggi spera di contribuire a creare opportunità migliori per le nuove generazioni. Ma il suo racconto, in seguito al lutto, è di quelli che non possono non toccare il cuore.

Un racconto che, evidentemente, vista la notorietà del personaggio, tocca molte più corde. Parliamo infatti di un attore che, negli ultimi anni, ha scalato la classifica di notorietà con nominations sia agli Oscar, ma anche ai Golden Globe e ai BAFTA.

Il lutto per il celebre attore

L’attore irlandese Barry Keoghan, in un’intervista rilasciata al Foreign, Commonwealth & Development Office del Regno Unito, ha raccontato la sua esperienza personale, collegandola all’importanza dei sistemi di supporto sociale per i bambini in difficoltà. Attore molto noto, come dicevamo, che ricordiamo in film come “Dunkirk” (2017), “The Batman” (2022), “Gli spiriti dell’isola” (2022) e “Saltburn” (2023).

Una carriera in grande ascesa. Ma questo non significa che la vita di Keoghan non sia stata segnata da grande sofferenza. L’infanzia di Keoghan non è stata priva di sofferenze Rimasto orfano di madre in giovane età, ha vissuto in 13 diverse case famiglia prima di poter trovare stabilità presso la nonna materna. La figura paterna, invece, è stata completamente assente. “Diventare padre mi ha fatto realizzare quanto sia stato difficile per mia madre affrontare tutto”, ha condiviso. “Sono grato per il sistema di assistenza che mi ha supportato. Questo tipo di supporto è essenziale”.

Nel 2022, Keoghan ha accolto il suo primo figlio, Brando, nato dalla relazione con Alyson Sandro. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sua vita privata è finita al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la presunta rottura con l’attrice Sabrina Carpenter, l’attore è stato oggetto di critiche e attacchi sui social media, tanto da spingerlo a chiudere i suoi account.

“C’è un limite a ciò che si può sopportare”, ha dichiarato Keoghan. “Sono stato bersagliato da accuse infondate e insulti sul mio aspetto, sulla mia persona e persino sul mio ruolo di padre. Ho scelto di disattivare i social per proteggere la mia famiglia e rimanere concentrato sul mio lavoro”. L’attore ha descritto i messaggi ricevuti come profondamente offensivi e inaccettabili, sottolineando che nessuno dovrebbe affrontare un tale livello di odio.

Nonostante le difficoltà, il ricordo di sua madre resta una presenza costante nella sua vita. “Penso spesso a lei, anche se sono passati molti anni dalla sua morte. Vorrei poterle raccontare dei miei successi”, ha confidato. Keoghan, che ha ricevuto un premio Oscar, ha deciso di utilizzare la sua notorietà per sensibilizzare su temi importanti, in particolare sul benessere e sulla cura dei bambini. “Il mio ruolo pubblico mi consente di dare visibilità a questioni cruciali. Quando si tratta di bambini e del loro futuro, sono sempre pronto a fare la mia parte»” ha affermato.