Tutti in lacrime per Milly Carlucci: il gesto della conduttrice di Ballando con le Stelle per Simona Ventura

Nessuno ha retto alla commozione. Tutti in lacrime per Milly Carlucci, il suo gesto per Simona Ventura è toccante.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, sono convolati a nozze sabato 6 luglio presso il Grand Hotel di Rimini, uno dei luoghi più in voga della Riviera Romagnola. Una location che adorano e che hanno scelto appositamente per suggellare la loro unione. I due sposi hanno dapprima celebrato le imminenti nozze con un party esclusivo al quale hanno partecipato alcuni dei volti più noti dello showbiz nostrano. Poi si sono detti sì per sempre, dinanzi agli amici e agli affetti più cari. La conduttrice è stata accompagnata all’altare da suo padre Rino, i suoi testimoni di nozze sono stati Milly Carlucci e Marco Di Terlizzi.

Dopo la celebrazione del matrimonio gli sposi e i presenti si sono lasciati andare ai festeggiamenti sulle note della musica di Giusy Ferreri. Come è ben noto, Simona Ventura aveva scelto Paola Perego come sua testimone di nozze, la conduttrice però è stata costretta a rinunciare per assistere suo marito, che ha subito un grave incidente di recente. Lucio Presta sta dunque affrontando una convalescenza e la Perego non ha potuto presenziare. Simona Ventura ha chiesto dunque ad un’altra sua grande amica, la conduttrice Milly Carlucci di farle da testimone. La Ventura ha dichiarato di aver pensato proprio alla timoniera di Ballando con le stelle, perché è nel suo talk che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno.

Milly Carlucci: il gesto della conduttrice di Ballando con le Stelle per Simona Ventura è toccante

Milly Carlucci le è stata accanto in momenti difficili, come solo le vere amiche fanno. Per questo motivo l’ha voluta come testimone di nozze. La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha omaggiato l’avvenuta unione con un discorso che ha commosso tutti i presenti. Ha detto: “Un onore essere la vostra testimone. Io c’ero a Ballando nel momento della proposta, il momento più incredibile che abbia vissuto”. Gli ospiti si sono commossi, le sue parole sono arrivate dritte al cuore dei presenti che non hanno potuto fare a meno di applaudire in segno di condivisione per il dolcissimo discorso.

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sono conosciuti qualche anno fa ad una cena. Hanno iniziato a frequentarsi e dopo aver vissuto una bella ed intensa relazione hanno deciso di suggellare il loro amore con il matrimonio. Tra i loro ospiti, come accennato c’erano alcuni dei conduttori e delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Una festa all’insegna dell’amore, della gioia e della spensieratezza a cui Milly Carlucci, testimone di nozze di Simona Ventura ha partecipato con commozione.