Sei Sorelle, anticipazioni 15-19 luglio: Francisca e Adela in ostaggio, tragedia Germàn

Sei Sorelle anticipazioni da cardiopalmo. La settimana dal 15 al 19 luglio si preannuncia indimenticabile. Ecco le sconvolgenti novità

Suspense tra i telespettatori di questa soap spagnola di grande successo. Le vicende delle protagoniste di Sei Sorelle si fanno sempre più avvincenti e imperdibili. E stavolta potrebbe davvero accadere l’irreparabile. Si teme per le sorte del piccolo Germàn. Sta per succedergli qualcosa di terribile.

Gli eventi che accadranno nelle puntate dal 15 al 22 luglio lasceranno con il fiato sospeso tutti quanti. Sarà necessario, infatti, ricorrere a cure mediche innovative per l’epoca, in modo da scongiurare la morte del piccolo protagonista della soap opera. Il tutto accadrà per colpa di Carolina che si lascerà andare a un gesto davvero folle.

Sei Sorelle anticipazioni 15-19 luglio, Germàn in pericolo di vita: il gesto d’amore di Adele

Le novità in arrivo nelle prossime puntate della soap iberica sono sconvolgenti. Carolina perderà la testa e mostrerà tutto il suo disagio. La verità è emersa già da tempo e le sorelle Silva sanno di essere odiate dalla donna. Ma nessuno poteva immaginare il gesto folle di Carolina.

Carolina altro non è che la sorellastra delle sorelle Silva, ma sarà completamente accecata dall’odio per queste sei donne. Nei prossimi episodi prenderà in ostaggio Francisca e Adela dentro al Ville de Paris. La moglie di German senior terrà le sue sorellastre in ostaggio sotto la minaccia di un coltello fino a quando accadrà l’impensabile.

Il piccolo German, infatti, è nascosto nel retrobottega e assiste a tutto quello che sta accadendo. Quando il bambino giunge nella stanza dove c’è la madre, anche lui viene minacciato. Carolina in preda al suo odio finirà per accoltellare anche il piccolo che in un attimo si ritroverà a lottare tra la vita e la morte. All’improvviso appare anche Enrique, arrivato per chiedere dei soldi al cognato.

Appresa la situazione, l’uomo chiamerà la polizia che risolverà la situazione. Il bambino finisce nelle mani dei medici che per salvarlo dovranno fargli una trasfusione, una tecnica all’epoca innovativa che può risultare pericolosa sia per chi riceve il sangue e sia per chi lo dona. Adela preoccupata per le sorti di German si offrirà di donargli il suo sangue. Che cosa accadrà? Il piccolo riuscirà a salvarsi? Per saperlo non resta altro che seguire i prossimi episodi della soap. L’appuntamento è sempre su Rai Premium alle 15:45.