Sono mamma e figlio più famosi: lì erano giovanissimi ed è difficile riconoscerli

La mamma e il figlio oggi sono molto famosi, ma in questa vecchia foto erano giovanissimi. Li avete riconosciuti?

Non è una novità che i personaggi famosi amino condividere sui social foto che riguardano la loro vita personale e familiare, con scatti di feste di compleanno, altre ricorrenze e celebrazioni, vacanze e anche momenti di vita quotidiana. Tra le immagini pubblicate non mancano poi quelle “amarcord”, le foto ricordo di quando erano bambini o dei loro genitori da giovani.

Qui, in particolare, vi proponiamo una foto di qualche decennio fa che ritrae un bambino e una mamma, oggi molto famosi. Li avete riconosciuti? Molti di voi sicuramente sì, soprattutto la mamma, che è una donna di spettacolo conosciutissima per la sua bravura e per la sua bellezza. Per tutti gli altri, qui di seguito vi sveliamo chi sono.

Sono mamma e figlio famosi, giovanissimi in una foto ricordo

La mamma e il bambino ritratti nella foto qui sopra sono Alba Parietti e suo figlio Francesco Maria Oppini, che la donna ha avuto dal primo marito Franco Oppini, attore comico, conosciuto per essere stato uno dei componenti del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Francesco Oppini è nato nel 1982, quando Alba non aveva ancora 21 anni.

Parietti è stata dunque una giovane mamma, che alle cure del figlio ha saputo affiancare una carriera nel mondo dello spettacolo, inizialmente con piccoli ruoli. Poi, dagli anni ’90, quando Francesco cominciava a essere grandicello, con partecipazioni sempre più importanti fino alla consacrazione e al grande successo.

La foto risale agli anni ’90, quando Franceso Oppini era un ragazzino. Il piccolo sorride felice accanto alla madre, una giovane e splendida Alba Parietti. Ed è stato proprio Francesco a pubblicarla, accompagnata da questa didascalia: “Correvano gli anni 90 … Chi siamo? Voglio solo risposte “SBAGLIATE”“. Insomma, un gioco per i suoi follower.

Alba Parietti e Francesco Oppini sono molto legati. Entrambi pubblicano sui rispettivi profili Instagram foto e video che li ritraggono insieme, sempre sorridenti, abbracciati o in pose affettuose. Sono immagini che precedono o seguono partecipazioni in tv e momenti di vita professionale ma anche tanti momenti di vita in famiglia.

Dopo aver fatto il suo debutto nel mondo della televisione in reality e talent show, tipo La Fattoria e Ballando con le stelle, Francesco Oppini ha iniziato a lavorare a TV 7 Gold come commentatore di calcio, una delle sue più grandi passioni. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, e poi ha continuato la sua attività di commentatore sportivo, entrando nel cast del programma Mediaset Tiki Taka- La repubblica del pallone.