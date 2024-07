Il Festival di Sanremo potrebbe essere rinviato, ecco il perché

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe subire un inaspettato slittamento, un’eventualità che metterebbe in difficoltà l’organizzazione guidata da Carlo Conti, chiamato a sostituire Amadeus dopo il recente passaggio del noto conduttore a Warner Bros. L’indiscrezione, riportata da TvBlog, suggerisce che la storica kermesse musicale potrebbe essere spostata a causa della sovrapposizione con le partite di Coppa Italia, creando un conflitto di programmazione senza precedenti tra la Rai e Mediaset.

Il possibile slittamento del Festival di Sanremo 2025 a causa delle partite di Coppa Italia rappresenta un evento unico nella storia della kermesse. Entrambi gli eventi sono di grande importanza per il pubblico italiano, e la loro sovrapposizione potrebbe portare a una divisione dell’audience e a una riduzione degli ascolti sia per la Rai che per Mediaset. Al momento, la soluzione più probabile sembra essere il rinvio del Festival di una settimana, ma resta da vedere come si evolverà la situazione e quali decisioni verranno prese dai vertici delle due organizzazioni televisive.

Le date incriminate

Secondo quanto annunciato da Walter Vacchino, direttore del Teatro Ariston, il Festival di Sanremo si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025. Tuttavia, nelle stesse date, Mediaset trasmetterà le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Queste partite, di grande richiamo per il pubblico, potrebbero ridurre l’audience del Festival, il che rappresenterebbe un problema significativo per entrambe le reti televisive.

Roberto Sergio: “I telespettatori avranno qualcosa da ridire?”

L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha espresso la sua preoccupazione su Facebook, sottolineando l’incredibilità della situazione: “Quarti di finale della Coppa Italia nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75esima edizione del Festival di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”. Questo commento riflette il disagio e la necessità di trovare una soluzione rapida e efficace per evitare il danno per entrambe le reti.

Possibili soluzioni

Una delle ipotesi sul tavolo è lo spostamento del Festival di Sanremo di una settimana, dall’11 al 15 febbraio 2025. Questa soluzione eviterebbe la sovrapposizione con le partite di Coppa Italia e permetterebbe ai telespettatori di seguire entrambi gli eventi senza dover scegliere. Tuttavia, spostare un evento di tale portata non è semplice e richiede un enorme sforzo organizzativo.

Non è la prima volta che Sanremo si trova a competere con eventi sportivi, ma questa volta la sfida sembra essere più seria. In passato, partite di Champions League e del campionato italiano si sono svolte contemporaneamente al Festival, ma non sulle reti Mediaset, rendendo la concorrenza meno diretta. Nel 2023, ad esempio, Mediaset aveva scelto di controprogrammare il Festival con puntate inedite di “Grande Fratello” e “C’è posta per te”, ma la situazione attuale appare molto più complessa da gestire.

Le difficoltà della Lega Calcio

La Lega Calcio, dal canto suo, ha spiegato l’impossibilità di spostare le partite di Coppa Italia a causa del calendario già fitto di impegni tra campionato e competizioni europee. Questo rende l’opzione di spostare il Festival di Sanremo ancora più probabile, anche se rappresenta un’ulteriore sfida logistica e organizzativa per Carlo Conti e il suo team.