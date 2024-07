Tintarella perfetta anche con pochi bagni: i 5 segreti per avere l’abbronzatura fino a ottobre

Vuoi finalmente sfoggiare una tintarella perfetta anche con pochi bagni al mare? Ecco i 5 segreti che devi conoscere.

Nel momento in cui arriva l’estate, il caldo, il bel tempo e la bella stagione in generale, ciò che tutti desiderano è abbronzarsi. Finalmente chiudere nell’armadio maglie e pantaloni ‘invernali’, indossare semplicemente un costume, il più bello che ci sia e fiondarsi su un lido ad osservare la bellezza del mare, restando sdraiati ore ed ore sul lettino cercando di abbronzarsi il più possibile.

Può capitare però che, a causa di svariate situazioni poco consone, non si riesca ad essere costanti al mare e ci si ritrovi a dover fare pochi bagni, rendendo così l’abbronzatura facilmente lavabile ed eliminabile. Se non vogliamo che ciò accada, ma desideriamo averla in eterno, fino alla settimana di vacanza continua, dobbiamo seguire 5 consigli o segreti che ci permetteranno di farla durare il più a lungo possibile.

Tintarella perfetta? Sì, con questi 5 segreti

Avere una tintarella perfetta, molto spesso, appare più difficile di quanto si possa pensare. Non basta restare al sole, abbronzandosi e diventando rossi come gamberi per svariate ore, cosa solo dannosa per la pelle. Al contrario, accanto a tutto ciò, seguito sempre da una perfetta idratazione ed una perfetta crema protettiva, ci sono alcuni segreti che nessuno mai vi svela.

Quelli che vogliamo mostrarvi oggi sono 5 e sono tutti semplici da applicare, ma soprattutto super efficaci. Pronti a scoprirli insieme? Vedrete che anche voi trarrete immediatamente beneficio da essi, non lasciandoli più!

Tra i segreti perfetti per mantenere l’abbronzatura, troviamo senz’altro i seguenti: