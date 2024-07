Arisa, chi ha conquistato il cuore della cantante: tutto su Walter Ricci

Arisa è di nuovo innamorata e sui social ha pubblicato alcune foto con il suo nuovo fidanzato, il cantante Walter Ricci.

La cantante Arisa non aveva una relazione stabile da due anni, da quando era stata con il manager di Andrea Di Carlo. Dopo c’è stata solo la breve infatuazione per Vito Coppola, il partner con cui faceva coppia a Ballando con le Stelle, e nulla più.

Ora il suo cuore è tornato a battere per un musicista e cantante jazz, Walter Ricci. La stessa cantante ha affermato che la felicità esiste, e a conferma del bel momento che sta vivendo, ha pubblicato delle foto inequivocabili sui social assieme al suo nuovo fidanzato.

Arisa, tutto sul cantante Walter Ricci: chi è il suo nuovo fidanzato

Arisa ha ritrovato l’amore accanto al cantante Walter Ricci. Di lui si sa che ha 35 anni, è di Napoli ed è anche molto famoso nel mondo jazz. Ha già duettato con alcuni dei più grandi musicisti al mondo, tra cui Dedè Ceccarelli, batterista di fama mondiale che ha collaborato anche con Ray Charles.

Nel suo curriculum c’è anche la collaborazione con Mario Biondi e poi con Daniele Scannapieco, e il duetto con Michael Bublè. Nel 2016 ha vinto il festival “New Wave” a Sochi in Russia. In questa occasione ha cantato un brano scritto con Stefano Di Battista.

Solo qualche mese fa, Arisa aveva scritto un post simpatico in cui apriva le “selezioni” per trovare marito: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”.

Che si tratti di un papabile marito oppure semplicemente di un nuovo amore, è innegabile che Arisa sia molto felice con lui, come testimoniano i suoi post sui social. Infatti ha scritto: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”.

In più ha aggiunto: “Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata”, invitando i suoi follower a partecipare a un evento in cui si esibisce proprio il suo Walter. Il post comprende tante foto e un video di Ricci al piano che fanno capire quanto Arisa sia felice con questo cantante che le ha rubato il cuore.