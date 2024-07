“La Ventura non mi ha invitato al suo matrimonio”, scoppia la polemica del noto vip

Pochi giorni fa si è celebrato il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi: ma non mancano le polemiche

Il 6 luglio scorso Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo 6 anni di fidanzamento si sono scambiati gli anelli giurandosi amore eterno nel Grand Hotel di Rimini, con una cerimonia che ha visto come officiante il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Tra i presenti non sono mancati personaggi noti al mondo dello spettacolo come Milly Carlucci (che ha fatto da testimone), Alba Parietti, Eleonora Danile, Valeria Marini, lo chef Carlo Cracco e la cantante Giusy Ferreri, ma anche la politica Mariastella Gelmini, i giornalisti Pierluigi Nuzzi e Gianluigi Diaco, l’imprenditore Santo Versace e tanti altri. Tuttavia c’è anche chi ha brillato per assenza.

Chi non è stato invitato al matrimonio di Simona Ventura

L’esperto di gossip Amedeo Venza in queste ultime ore ha condiviso una storia che riporta la testimonianza di una persona non specificata, sul presunto rammarico di un noto cantante e Vip della televisione italiana.

La carriera di Simona Ventura è costellata di successi e le sue conoscenze e amicizie nel mondo dello showbusiness sono sicuramente tante. La conduttrice che ha lavorato sia in Mediaset che in Rai, passando anche da Sky ha sempre avuto buoni rapporti con i colleghi. Eppure, per ovvie ragioni, non tutti hanno partecipato all’evento che ha coronato il giorno più bello della sua vita. Come per esempio Cristiano Malgioglio.

Il post di Venza mette in risalto proprio questo dettaglio: “Cristiano Malgioglio allo spettacolo a Cattolica ha appena detto che Simona Ventura non l’ha invitato al matrimonio. Non sono riuscita a fare il video dall’inizio“. Queste le parole del messaggio anonimo condiviso nelle sue storie. Nonostante il cognome del protagonista sia stato cancellato non è difficile credere che si tratti proprio del celebre cantate e paroliere di origini siciliane.

Eppure recentemente Simona Ventura e Cristiano Malgioglio sono stati i protagonisti di un siparietto esilarante sul Nove a Che tempo che fa. I telespettatori del celebre programma di Fabio Fazio ricorderanno bene la polemica della “patata”. Già nelle puntate precedenti, la presunta avversione di Malgioglio per le patate, considerate da lui un carboidrato ingrassante, aveva suscitato curiosità e risate. Ma è stata Simona Ventura con il suo modo schietto a rubare la scena con una battuta fulminante. Nonostante le spiegazioni di Malgioglio, che ha rivelato di essere “allergico alle patate”, la Ventura alla fine ha sentenziato: “Non ce ne frega niente“, chiudendo la questione con una risata collettiva.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sul presunto mancato invito del noto vip, né della neo sposa né di Malgioglio. Sicuramente strappa un sorriso la battuta sarcastica di Venza, che al margine del messaggio da lui stesso condiviso ha scritto: “Eh vabè! Se ne deve fare una ragione!.” E speriamo che non c’entrino le patate.