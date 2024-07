Jet privato per Fedez: quanto costa usarlo e perché il suo design sta piacendo a tutti

Quanto cosa il jet privato usato da Fedez? Ecco tutti i dettagli sui prezzi e sul design del velivolo che piace a tutti.

Il rapper ha scelto un jet privato per spostarsi in Italia recentemente, ma anche in passato aveva optato per l’aviazione di lusso al posto dei voli di linea. La sua scelta non è passata inosservata, ma ecco quanto ha speso esattamente per usarlo.

“Ci son cascato di nuovo”, per dirla all’Achille Lauro. Fedez, nonostante avesse promesso di non prendere più jet privati per evitare polemiche, ha nuovamente utilizzato questo mezzo di trasporto. Il rapper ha volato privatamente per raggiungere la Puglia scatenando non poche discussioni. Ma quanto costa il noleggio di questo jet? E come mai il design sta facendo impazzire tutti? Ecco tutti i dettagli.

Quanto costa il jet privato usato da Fedez? Ecco tutti i dettagli di prezzi e design

Non ci sono dubbi, per Fedez viaggiare vuol dire stare comodo il più possibile e ai voli di linea preferisce un jet privato. Anche quando era con Chiara Ferragni il rapper utilizzava spesso questo mezzo di trasporto e spesso piovevano critiche per i costi, ma soprattutto per l’inquinamento ambientale che questo provoca.

Recentemente è stato in Puglia raggiungendo la regione con il suo cane, il golden retriever Silvio, proprio a bordo del costoso veicolo extra lusso. Un’ostentazione che non è sfuggita ai follower, sempre pronti ad osservare ogni sua mossa! Chiaramente Fedez non è l’unico personaggio famoso che utilizza un jet privato per spostarsi, ma questa usanza è comune è tantissimi volti noti, tutti ripetutamente criticati.

I fan infatti non tollerano la scelta poco ecologica e questo modo di ostentare un lusso sui social che certamente fa storcere il naso a molti. Come si vede dalle immagini mostrate da Fedez su Instagram, anche il rapper non si è fatto alcun problema a scegliere un velivolo dotato di ogni lusso, anche quando avrebbe potuto usare un volo di linea.

Qualcuno ha fatto notare che forse la scelta di Fedez è data dal fatto che su un aereo di linea non potrebbe portare il cane in cabina. Gli animali infatti viaggiano in stiva e per questo spesso i padroni non li portano con loro. Per quanto riguarda i costi chiaramente questi sono molto variabili e dipendono dal tipo di velivolo e dalla tratta. Partono da 2.000 a 10.000 euro all’ora.

E non è questo il problema più importante infatti quello che preoccupa sono le emissioni di CO2 che vengono immesse nell’atmosfera. Un quantitativo davvero importante che equipara in un solo volo quello di numerosi mezzi di trasporto. L’aviazione di lusso, proprio per questo motivo, è spesso posta sotto controllo in quanto è una delle attività che ha maggiore impatto sull’innalzamento delle temperature globali.