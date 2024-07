Endless Love, spoiler puntate luglio: Ozan sconvolto dopo la terribile scoperta

Anticipazioni sconvolgenti per Endless Love: Ozan fa una terribile scoperta, cosa accadrà nei prossimi episodi.

La soap turca “Endless Love” si sta rivelando la degna erede di Terra Amara. L’intricata trama del format, i protagonisti e la loro storia d’amore travagliata e una fitta rete di segreti e tradimenti hanno conquistato il pubblico. Sono in molti, infatti, ad attendere con trepidante attesa la messa in onda delle puntate, per scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti. Ecco alcune anticipazioni sconvolgenti riguardi ai prossimi episodi: Ozan farà una terribile scoperta, di che si tratta?

Se è vero che Nihan e Kemal sono protagonisti assoluti, bisogna anche ammettere che molti altri volti sono riusciti ad entrare nel cuore dei telespettatori grazie alle loro vicende travagliate: Ozan è, forse, uno di questi. Proprio lui si ritroverà a fare i conti con una verità sconvolgente nei prossimi episodi della soap: ecco i dettagli.

Endless Love, la scoperta di Ozan: colpo di scena nei prossimi episodi

Dopo l’incidente che vedrà protagonisti Emir e Nihan, che, per fortuna, non avrà gravi conseguenze, la serenità sarà ancora lontana per la giovane. Questa, infatti, si recherà a casa di Kemal per parlare con Zeynep e qui troverà, assieme alla cognata, proprio suo marito Emir. Il sospetto si farà strada dentro di lei, tanto da spingerla a scattare una foto ai due. Proprio Zeynep si ritroverà a vivere un momento drammatico e terribile: sarà costretta da Tufan – su ordine di Emir – a recarsi in una clinica per abortire.

Quando sembrerà non esserci speranza, l’intervento di Asu sarà provvidenziale. La giovane troverà Zeynep e, scoperto quanto sta succedendo, le darà una mano a fuggire. A Kemal, tuttavia, racconteranno solo una parte della storia. Zeynep deciderà, quindi, di trasferirsi per qualche tempo a casa del fratello.

Così, quando Ozan arriverà per farle visite, sarà informato da Kemal di quanto accaduto – o meglio di quanto gli è stato raccontato dalle due. L’uomo sarà sconvolto al pensiero che la moglie aveva deciso di abortire: la notizia lo lascerà distrutto.

Infine, vedremo Tarik desideroso di presentare Banu alla sua famiglia che, tuttavia, si dimostrerà intransigente e non approverà la scelta: non riescono ad accettare che ella sia l’ex amante di Emir. Per scoprire cos’altro ci riserverà Endless Love dovremo, dunque, attendere la messa in onda delle prossime puntate. E, di sicuro, i colpi di scena non mancheranno.