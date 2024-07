Anticipazioni Un posto al sole: Guido in trappola, Claudia senza scrupoli

Cosa ci dicono le anticipazioni di Un Posto al Sole: Guido cadrà in una trappola e Claudia non avrà scrupoli.

Diventano sempre più intriganti le vicende di Un Posto al Sole, storica soap opera in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 circa su Rai 3. Puntata dopo puntata moltissimi sono i telespettatori che restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e stupiscono sempre tutti.

Molto interessanti le anticipazioni sulle prossime puntate. In tanti si chiedono cosa succederà tra Guido e Mariella, il loro matrimonio è davvero al capolinea? Il loro rapporto è in crisi ormai da settimane e la situazione è peggiorata a causa del ritorno a Napoli di Claudia. Il vigile infatti ha occhi solo per lei, a Michele ha chiaramente detto di essersi innamorato dell’amica. Mariella lo ha anche sentito parlare al telefono mentre diceva che non riesce a smettere di pensare all’attrice, parole che hanno ferito non poco la moglie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella distrutta, prenderà una decisione drastica

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole Del Bue cadrà nella trappola di Claudia, quest’ultima infatti non avrà scrupoli. La Costa infatti continuerà ad approfittare della cotta dell’amico per aumentare la sua autostima, impaurita dai fallimenti lavorativi e dal tempo che passa si avvicinerà sempre di più a lui.

Le anticipazioni fanno sapere che la Altieri si sentirà sempre più sola e avvilita, il marito la ignorerà sempre di più per trascorrere il suo tempo con l’amica. L’atteggiamento del marito la farà stare sempre peggio e inevitabilmente ci sarà un confronto tra loro due.

Per un po’ Mariella proverà a sopportare in silenzio la crisi di Guido, perché ha paura che il loro matrimonio possa davvero finire, col tempo però la situazione diventerà insostenibile. Guido e Mariella sono una delle coppie storiche di Un Posto al Sole, ma in molti si chiedono se nelle prossime puntate si diranno addio.

Al momento le anticipazioni sull’amatissima soap opera non rivelano altri dettagli sulla faccenda, sembra però che i due, dopo un confronto molto importante, prenderanno una drastica decisione. Per sapere cosa accadrà a Guido e Mariella e agli altri protagonisti di Un Posto al Sole non resta che sintonizzarsi su Rai 3 alle 20:50.