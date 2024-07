Perché settembre è il mese migliore per iniziare la palestra?

Centrano un clima mite e il ritorno alla routine dopo le vacanze estive. Ecco perchè settembre è il mese migliore per iniziare ad allenarsi

Molti pensano che gennaio sia il mese perfetto per intraprendere nuove sfide e impegni post-natalizi, ma perché aspettare così tanto quando l’autunno, con le sue giornate miti, ha tanto da offrire? Con la fine dell’estate arriva quella sensazione di “nuovo inizio” e la possibilità di ristabilire i propri obiettivi di salute e fitness per riprendere il peso forma. Settembre, infatti, è il momento perfetto per mettersi in forma e in salute, non gennaio.

Perché ssettembre è il momento migliore?

Settembre è caratterizzato dal ritorno dalle vacanze, un periodo in cui abbiamo abbassato i livelli di stress e siamo più felici grazie alla serotonina (l’ormone della felicità) prodotta durante i giorni di relax e divertimento. Questo stato d’animo positivo rende più facile reintrodurre buone abitudini, fare attività fisica e perdere peso. L’esercizio fisico, inoltre, stimola ulteriormente la produzione di serotonina, prolungando il senso di benessere post-vacanze.

Clima ideale per allenarsi all’aperto

Il tempo a settembre è ancora buono, con giornate calde e un leggero venticello che rende l’allenamento all’aperto meno faticoso. A differenza dei mesi più freddi, dove la tendenza è ritirarsi a casa, settembre offre un clima ideale per camminate, jogging, e altre attività all’aperto. Inoltre, ci sono molte società sportive amatoriali che riprendono le loro attività, offrendo l’opportunità di fare sport, migliorare la forma fisica e fare nuove amicizie.

Ritorno alla routine quotidiana

Con la fine delle ferie, ci sono meno distrazioni e diventa più facile trovare una routine di allenamento coerente. Questo è un aspetto fondamentale per mantenere la costanza e raggiungere i propri obiettivi di fitness. Trovare un compagno di allenamenti, assumere un personal trainer o seguire un piano strutturato può aiutare a mantenere la disciplina necessaria per ottenere risultati.

Tempo sufficiente per perdere peso prima delle feste

A settembre mancano circa 16 settimane a Natale, un periodo più che sufficiente per perdere qualche taglia e arrivare in forma alle festività. La maggior parte dei programmi di allenamento durano circa 12 settimane e, se seguiti con costanza, possono portare a grandi risultati. Combinare un’alimentazione sana con esercizio fisico regolare e limitare l’assunzione di alcol sono passi fondamentali per raggiungere una forma fisica ottimale.

Necessità di una pausa

L’estate spesso porta con sé eccessi alimentari e di alcol, responsabili del grasso addominale. Settembre è il momento ideale per riprendersi da questi eccessi, adottando uno stile di vita più sano e disciplinato. Ridurre al minimo il consumo di alcol e concentrarsi su un’alimentazione equilibrata può fare una grande differenza in termini di salute e benessere.

Consigli per riprendere gli allenamenti

La moderazione è la strategia vincente. Iniziare con allenamenti frequenti e carichi eccessivi può portare a frustrazione e demotivazione. È importante programmare un allenamento personalizzato e fissare uno o più momenti settimanali dedicati all’attività fisica. Pianificare permette di evitare scuse e procrastinazioni, mantenendo la costanza necessaria per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Migliorare la performance

Si comincia con ritmi e obiettivi semplici, aumentando progressivamente i carichi, la durata e la frequenza dell’allenamento. L’attività fisica diventa efficace quando entra a far parte dello stile di vita quotidiano. Praticare sport in compagnia può favorire la continuità negli impegni presi e l’aumento graduale del livello di performance.

Non solo attività fisica

Oltre all’esercizio, è importante curare anche altri aspetti del benessere psicofisico, come l’alimentazione, la qualità del sonno e la gestione dello stress. Un approccio olistico alla salute aiuta a consolidare uno stile di vita sano e a ottenere risultati duraturi.