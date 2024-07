“C’è un odore…”: risveglio nauseante per Benedetta Parodi

Risveglio da incubo per la bella Benedetta Parodi. Un odore ha rovinato la giornata dell’esperta di cucina. Vediamo cosa è successo.

Brutta sorpresa per la bella presentatrice Benedetta Parodi: al risveglio la casa era inondata da un odore nauseante e davvero pessimo. La donna davvero non sapeva cosa fare. Vediamo cosa è successo e cosa ha fatto Benedetta.

Abbiamo iniziato a conoscerla e ad apprezzarla tanti anni fa, quando con grande professionalità diceva il telegiornale su Italia Uno. Inizialmente, per il grande pubblico, lei era la sorella minore di Cristina Parodi e per qualche tempo, infatti, ha vissuto un po’ nell’ombra della sorella maggiore che si era già affermata nel mondo del giornalismo.

Benedetta Parodi: brutta sorpresa al suo risveglio

Con il tempo Benedetta Parodi ha saputo conquistarsi un posto tutto suo: in televisione e nei nostri cuori. Dal telegiornale è passata a condurre trasmissioni di cucina di successo. Da anni presenta Bake Off: la gara più dolce del piccolo schermo dove i concorrenti si sfidano a suon di torte e biscotti.

Molto attiva anche sui social network, Benedetta Parodi ci rende spesso partecipi della sua quotidianità e, di recente, proprio durante un video ha svelato di aver avuto un risveglio tremendo: la sua casa era inondata da un odore molto intenso e nauseante.

La bellissima Benedetta parodi, in un recente video pubblicato sui social network ha condiviso con il pubblico una brutta esperienza: al suo risveglio tutta la casa era inondata da un odore nauseante. Che cosa sarà successo alla famosa esperta di cucina?

Benedetta Parodi, insieme al marito Fabio Caressa e ai tre figli -Matilde, Eleonora e Diego – vive a Milano, un po’ fuori dal centro cittadino. La donna cucina non solo per lavoro davanti alle telecamere ma cucina soprattutto a casa, per la sua famiglia. Infatti ha più volte spiegato che suo marito è piuttosto goloso e lei ama preparargli tante pietanze prelibate.

La donna è molto in forma in quanto si allena tanto e segue un’alimentazione equilibrata ma non si priva di nulla e, anzi, spesso mangia pietanze dal sapore molto intenso. Come gli arrosticini: tipico piatto abruzzese che si prepara utilizzando le interiora della pecora.

In un video pubblicato qualche mattina fa, Benedetta Parodi ha confessato che la sera prima aveva cucinato proprio gli arrosticini di pecora e che, quindi, tutta la casa era ancora pervasa da un odore fortissimo, quasi nauseante. Nonostante avesse tenuto le finestre aperte tutta la notte, l’odore non se ne era andato.

Che dire? Forse certe pietanze è meglio gustarle al ristorante e a casa, limitarsi a piatti che non lascino nell’aria odori così intensi. Ma del resto certi piatti golosi valgono anche la pena di dover poi sopportare, per qualche ora, odori non proprio gradevoli di prima mattina.