“Hai chiuso per sempre con me”, la figlia di Lorella Cuccarini sui social: la reazione della showgirl

Chiara, figlia di Lorella Cuccarini, ha deciso di postare sui social un video in cui chiede alla mamma perché non le vuole più parlare.

Lorella Cuccarini è una delle showgirl più apprezzate oltre a essere la più amata in Italia, come recitava un famoso spot. La donna è anche un’ottimo talent scout perché, nel suo percorso come insegnante di canto di Amici, ha lanciato prima Angelina Mango e poi Sarah Toscano.

La prima ha vinto il Festival di Sanremo ed è arrivata seconda nel talent, mentre Sarah ha vinto il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ma chi è Lorella Cuccarini? Nata nel 1965 a Roma, tutti invidiano il suo corpo perfetto che ha mostrato anche a Sanremo, dove è stata co-conduttrice. Non mancano poi i balletti con il collega Emanuel Lo, durante la sfida dei professori di Amici.

Lorella Cuccarini e il siparietto con la figlia Chiara

Dal suo esordio nel varietà del sabato sera di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7, ne ha fatta di strada. Ballerina, conduttrice, passando per tanta tv e il teatro, una sua grande passione. Attualmente è al timone su Youtube di ‘Dimmi di te‘, uno spazio riservato ai giovani dove intervista tanti ospiti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorella Cuccarini è sposata con il produttore discografico e televisivo, Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi. I due hanno quattro figli: Sara (nata nel 1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). Una famiglia molto unita che l’ha aiutata a superare le avversità come quando ha scoperto di avere un tumore alla tiroide, poi asportata.

Il rapporto con sua figlia Chiara è molto stretto e spesso le due condividono sui social alcuni siparietti. Alcuni organi d’informazione però hanno pubblicato un titolo che ha spinto la giovane a chiedere alla mamma cosa fosse successo. Nell’articolo si legge: “Per me può sparire. La Cuccarini schock…“. A quel punto Chiara chiede alla mamma perché ha chiuso con lei e non le vuole può parlare.

La reazione della Cuccarini è tutta da ridere, non capendo a cosa si riferisse la figlia, stropiccia gli occhi e le dice: “Tu non sei normale“. Le due poi sono andate in spiaggia a godersi il sole e il mare e hanno dato vita ad un nuovo siparietto, condiviso sempre sui social. Chiara ha scattato delle foto alla mamma e ha spiegato di essere una fotografa super professionista che sa le giuste posizioni sugli scogli.