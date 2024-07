Non solo Harry e William, si separano anche George e Charlotte: cosa succede tra i due fratelli reali

I principi William e Harry non sono gli unici a essere divisi, anche Charlotte e George sono stati separati: ecco in che modo.

Cosa sta succedendo nella Royal Family? Oltre a William e Harry anche i principini George e Charlotte devono essere separati per un motivo ben preciso: ecco cosa sta accadendo tra i due fratelli e perché dovranno vivere questa esperienza.

Vivere all’interno della Famiglia Reale vuol dire avere degli obblighi che non sempre sono piacevoli. Come sono stati separati i principi William e Harry, anche i principini George e Charlotte dovranno seguire delle norme imposte dalla Royal Family. Ecco cosa sta succedendo all’interno della famiglia più amata d’Inghilterra.

George e Charlotte separati: cosa sta accadendo nella Royal Family

Il principino George, allo scattare del 12esimo anno di età, quindi a partire da luglio 2025, dovrà seguire delle regole precise. Entrano in azione a partire dal 22 luglio le norme di sicurezza che riguardano tutti i membri della famiglia reale. George è il secondo in ondine di successione al trono reale e prima di lui c’è il padre il principe William. La sua incolumità è quindi una proprietà nazionale e per ragioni di sicurezza dovrà anche essere separato dalla sorella Charlotte: ecco il motivo.

Durante i viaggi e gli spostamenti Charlotte e George non potranno stare insieme infatti esiste un meccanismo che prevede la protezione totale dei membri della famiglia reale. Come spiega l’ex pilota di Re Carlo III, Graham Laurie, al magazine OK!, lo stesso è accaduto anche a William e a Harry.

Le dichiarazioni dell’ex pilota spiegano questo meccanismo, che solo il Re può modificare: “Abbiamo viaggiato con tutti e quattro, Carlo, la principessa Diana e i piccoli William e Harry, fino a quando William non ha compiuto 12 anni. Solo con il permesso della regina potevano volare tutti e quattro assieme dopo il suo dodicesimo compleanno”.

Ci potranno essere quindi anche in questo caso delle eccezioni. Re Carlo III potrebbe decidere di far viaggiare George con la famiglia in qualche caso, non lasciando il bambino da solo. Insomma tutti sanno che i membri della Famiglia Reale devono seguire delle regole imposte dalla Corona che sono più importanti di qualsiasi altra cosa. Anche i più piccoli quindi devono seguire sempre quello che prevede il protocollo considerando che un giorno saranno proprio loro al trono.