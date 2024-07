La confessione di Elisabetta Gregoraci sui social: “Ho fatto le analisi e…”, il video racconto

Mai ignorare i segnali che il nostro corpo ci manda. Ecco la confessione di Elisabetta Gregoraci fatta sui social.

Volto per brand di lusso e conduttrice televisiva, Elisabetta Gregoraci è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. In questi giorni è impegnata con gli scatti fotografici per una campagna pubblicitaria. Ma ha scoperto qualcosa di preoccupante sul suo stato di salute. Un problema che le sta rendendo difficile lavorare.

Elisabetta è sempre molto attiva sui social, infatti pubblica in maniera assidua foto e video legati alla sua vita privata e alla sua vita professionale. Con i sui tanti follower intrattiene un rapporto costante e molto schietto, ecco perché la conduttrice vanta un numero notevole di seguaci.

Anche in questo caso, la Gregoraci ha raccontato senza filtri il problema di salute riscontrato in questi giorni in seguito alle analisi del sangue. Un problema che le sta complicando la vita, perché le sta causando un senso di stanchezza che le rende difficile lavorare, specie poi con il caldo estivo.

La confessione di Elisabetta Gregoraci: valori bassi scoperti con le analisi

Elisabetta Gregoraci è una delle celebrità più amate e seguite del Web, ed è così non solo per la sua innegabile bellezza, ma anche per la sua proverbiale spontaneità, e per i contenuti da lei pubblicati. La conduttrice, infatti, spesso condivide con i suoi follower alcuni dettagli delle sue giornate lavorative, delle sue vacanze, e dei momenti trascorsi in famiglia. Ma oltre a tutto ciò, Elisabetta ha sempre affrontato sui social anche l’importante tema della prevenzione e della salute.

E proprio di recente, sui social, la Gregoraci ha rivelato di sentirsi particolarmente stanca in questo periodo, di aver fatto delle analisi di controllo, e di aver riscontrato valori del ferro molto bassi. “Oggi vado a scattare. Sono sul set perché oggi scattiamo una campagna. E quindi… con questa grinta e questa energia! No, in realtà mi sento k.o. ragazzi, perché ho fatto le analisi”, ha raccontato Elisabetta in un suo video.

E ancora: “Ho il ferro bassissimo. Molto, molto basso. Dovrebbe stare a centocinquanta, io ce l’ho a otto. Sto prendendo questi integratori sperando che facciano effetto”. Insomma, la Gregoraci sta stringendo i denti per portare a termine il lavoro nel quale è attualmente impegnata. Questo in attesa di rivederla in televisione.

Pare infatti che in autunno Elisabetta sbarcherà su Rai 2 per condurre ogni lunedì in seconda serata un programma tutto suo. E non solo, perché dovrebbe tornare anche alla conduzione di Mad in Italy. In parole povere, il futuro per la Gregoraci appare più roseo che mai.