Nuovo Bonus Figli Estate: 150 euro da chiedere online, gara di richieste perchè fino ad esaurimento

Nuovo Bonus Figli Estate: ci sono 150 euro da richiedere online ma bisogna fare attenzione alla scadenza perché si esauriscono facilmente.

Con l’arrivo dell’estate, le famiglie italiane hanno l’opportunità per ricevere un aiuto economico grazie al Bonus Figli Estate 2024. Questo nuovo incentivo, del valore di 150 euro per ogni figlio, è pensato per sostenere le famiglie che ne hanno bisogno.

La particolarità di questa iniziativa è che sarà disponibile fino ad esaurimento. Per tale motivo è essenziale agire in fretta ed entro i termini prestabiliti. Un supporto economico sostanzioso che va tenuto sotto controllo. Scopriamo insieme tutti i dettagli su come funziona e come richiederlo.

Nuovo bonus figli estate: fino a 150 euro per le famiglie

L’estate è un periodo di svago e divertimento per i bambini e a volte di preoccupazioni economiche per i genitori. Le attività estive, seppur preziose per lo sviluppo e il benessere dei più piccoli, comportano spese non indifferenti. Per venire incontro a queste necessità, è stato introdotto il nuovo Bonus Figli Estate. Questo bonus, del valore di 150 euro per ogni bambino, è destinato a coprire le spese per la partecipazione a centri estivi accreditati e altre attività ricreative.

Il Bonus Figli Estate è un contributo erogato sotto forma di voucher, che può essere utilizzato per iscrivere i bambini a centri estivi e altre attività ludico-ricreative. L’obiettivo è sostenere le famiglie residenti nel Comune di Arezzo, aiutandole a coprire i costi delle attività. Ecco i requisiti per accedere al bonus:

ISEE : È necessario avere un indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro.

: È necessario avere un indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Residenza : Il richiedente deve essere residente nel Comune di Arezzo.

: Il richiedente deve essere residente nel Comune di Arezzo. Età dei figli: Il bonus è destinato a famiglie con figli di età compresa tra 3 e 14 anni. Per i ragazzi diversamente abili, il limite di età è esteso fino ai 18 anni compiuti.

La procedura per richiedere il Bonus Figli Estate è semplice e completamente online. A partire da martedì 9 luglio alle ore 9:00, sarà possibile accedere al portale dedicato per presentare la domanda. È importante essere tempestivi, poiché i voucher saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili. Ecco i passaggi per richiedere il bonus:

Accedi al portale : Visita il sito web del Comune di Arezzo e accedi alla sezione dedicata al Bonus Figli Estate 2024.

: Visita il sito web del Comune di Arezzo e accedi alla sezione dedicata al Bonus Figli Estate 2024. Compila la domanda : Inserisci i dati richiesti, tra cui le informazioni sul nucleo familiare e l’ISEE.

: Inserisci i dati richiesti, tra cui le informazioni sul nucleo familiare e l’ISEE. Invia la richiesta : Una volta completata la compilazione, invia la domanda online.

: Una volta completata la compilazione, invia la domanda online. Attendi l’esito: Se la domanda viene accolta, riceverai il voucher virtuale del valore di 150 euro.

Il Bonus Figli Estate 2024 è un aiuto concreto per le famiglie che desiderano offrire ai propri figli un’estate ricca di attività e divertimento.