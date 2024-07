Il nuovo look di Ilenia Lazzarin piace a tutti: cosa ha fatto la Viola di Un Posto al Sole

Il nuovo look dell’attrice Ilenia Lazzarin conquista tutti i suoi fan. Ecco il taglio di capelli di Viola di Un Posto al Sole

Con gli anni è diventata uno dei personaggi più amati e seguiti di Un Posto al Sole, la soap opera di successo ambientata a Napoli che va avanti ininterrottamente dal 1996 e che nell’autunno prossimo taglierà il traguardo dei 18 anni. Lei è Viola Bruni, figlia della dottoressa Ornella Bruni, trasferitasi a Napoli da Milano. Viola è interpretata dall’attrice Ilenia Lazzarin, anche lei lombarda che si è trasferita a Napoli per motivi di studio, nel 2001.

Mentre frequentava l’università, Ilenia Lazzarin ha fatto i provini per Un Posto al Sole ed è entrata a far parte del cast. Sono ormai più di vent’anni che l’attrice vive a Napoli dove ha anche messo su famiglia e ha avuto un figlio. Ilenia Lazzarin pubblica spesso sul suo profilo Instagram foto e video dal set di Un Posto Al Sole, ma anche momenti di vita familiare e privata. Di recente l’attrice ha rinnovato il suo look e ha sottoposto questo cambiamento a un sondaggio tra i suoi follower. Ecco come è cambiata Ilenia Lazzarin e come hanno reagito i suoi fan.

Ilenia Lazzarin, nuovo look per i suoi capelli: cosa ha fatto Viola di Un Posto al Sole

“Vi piacciono?” è la domanda che l’attrice Ilenia Lazzarin, Viola di Un Posto al Sole, ha scritto come didascalia di una foto pubblicata nelle sue storie di Instagram, con tanto di sondaggio. La domanda era rivolta ai suoi fan e riguardava il nuovo look di capelli, nello specifico le meches con cui ha schiarito le sue lunghe ciocche, dopo anni in cui ci aveva abituato a un colore castano più scuro.

Per anni, infatti, abbiamo visto Viola di Un Posto al Sole con i capelli schiariti da meches sottili, fino a diventare quasi bionda. Poi, l’attrice ha abbandonato le schiariture per tornare a un color castano più naturale. Ora eccola di nuovo con le meches bionde, soprattutto alle radici.

Il nuovo, anzi, il ritrovato colore di capelli di Ilenia, un castano addolcito da meches color miele la valorizza, dando nuova luce al suo viso e rendendola più giovane. Questo colore le è stato sempre bene e anche i fan hanno approvato, rispondendo positivamente al sondaggio.

Da qualche tempo, poi, l’attrice porta il caschetto, e anche questo le dona e la fa sembrare più giovane e sbarazzina. Nel frattempo, i fan di Un Posto al Sole aspettano nuovi sviluppi sul personaggio di Viola, in questo momento preoccupata per il compagno Damiano, poliziotto impegnato in una indagine delicata e rischiosa contro la criminalità organizzata.