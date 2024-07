Amadeus, un’altra incredibile novità: l’annuncio manda in delirio il web

Il pubblico di tutta Italia è felicissimo dopo aver letto la notizia, per Amadeus e la sua famiglia è un sogno che si avvera.

L’estate è passata dall’essere calda a farsi rovente per la Rai che rischia di perdere altri conduttori, dopo Amadeus. Stando alle ultime indiscrezioni, lo showman in procinto di passare sul Nove avrebbe chiamato con sé anche Fiorello. Se i due si riunissero su Discovery sarebbe un grande smacco nei confronti della loro vecchia emittente. Insomma, in questo periodo le novità e i colpi di scena sembrano non mancare nella vita del conduttore.

Sia in ambito professionale che in famiglia visto che qualcuno ha iniziato a parlare, ormai da tempo, di una possibile nuova paternità. Chissà che lo showman e la sua Giovanna Civitillo non possano decidere di celebrare il momento regalandosi un nuovo figlio. A proposito di figli, chi ha regalato alla coppia una sorpresa inaspettata è stato il giovane José.

Amadeus al settimo cielo: tutto merito di suo figlio José

Diventato famoso proprio durante gli anni in cui Amadeus è stato il presentatore del Festival di Sanremo. Gli italiani, a forza di vedere suo figlio in prima fila pronto a supportare suo papà fino a notte tarda, hanno finito per affezionarsi. Importanti novità in arrivo per il figlio di Amadeus che ha deciso che da grande farà il calciatore.

José Sebastiani ha 15 anni, è nato il 18 gennaio del 2009, e ha sempre dimostrato grande passione per il calcio. Passione che gli ha trasmesso proprio suo padre tifosissimo dell’Inter. Entrambi sono dei sostenitori nerazzurri e José ha anche vestito la maglia del club meneghino, almeno fino a poco tempo fa visto che ora è diventato un nuovo giocatore dell’Udinese.

Avventura in terra friulana per il figlio d’arte, attivissimo sui social, che farà parte della formazione Under15 del club bianconero. Anche se in tanti avevano previsto per lui un futuro nel mondo dello spettacolo, il piccolo José coltiva ancora il sogno di diventare un apprezzato portiere.

Una vita tra i pali per il figlio di Amadeus che a partire dalla prossima stagione difenderà la porta del club friulano con la speranza, un giorno, di esordire tra i professionisti. Gli esperti parlano molto bene di José che ora è pronto a godersi quest’esperienza ma dentro di sé spera ancora di poter tornare nella sua Inter un giorno. Al di là della maglia indossata, suo papà e sua mamma saranno sempre pronti a fare il tifo per lui.