Si chiama “Sunny Beach” ed è tra le mete vacanza più ambite: dove si trova e perché

Sunny Beach, una delle mete di vacanza più ambite e famose, conosciuta soprattutto dai giovanissimi: ecco dove si trova

C’è chi è già partito per le vacanze e chi invece dovrà tenere duro ancora un po’ prima di andare in ferie e godersi i meritati giorni di relax. In questo periodo, in ogni caso, impazzano già le immagini sulle migliori spiagge e mete di vacanza non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale e la voglia di sole e di mare cresce sempre di più.

Nel nostro paese, come sappiamo, non mancano località decisamente alla moda, con acque cristalline e con la possibilità di godere di una vivace vita notturna. Ma c’è anche chi preferisce andare all’avventura e scoprire posti nuovi, fuori dai nostri confini.

Un discorso che riguarda soprattutto i più giovani, la cui voglia di viaggiare e tuffarsi in nuove esperienze è davvero insopprimibile. Per loro, c’è una meta che offre tutto ciò che possono desiderare per trarre il massimo del divertimento dai loro giorni di vacanza. Andiamo alla scoperta di Sunny Beach, uno dei luoghi più gettonati della movida estiva.

Sunny Beach, una delle capitali europee della movida estiva: in Bulgaria spazio al divertimento

Forse non tutti sapranno dove si trova, provvediamo subito a spiegarvelo. Si tratta di una località marittima in Bulgaria, sulle coste del Mar Nero, tra le città di Varna e Burgas, non lontanissima dal confine con la Turchia e da Istanbul.

Un tempo, era un semplice villaggio di pescatori, ma con il tempo è diventata una località turistica assai rinomata, che può rivaleggiare quanto a divertimenti con quanto si può trovare a Mykonos o a Ibiza. Negli anni, ha accolto milioni su milioni di viaggiatori, anche per i costi decisamente più contenuti rispetto ad altre mete. Basti pensare che per un ingresso in discoteca si spende tendenzialmente circa 3 euro.

Numerosissimi gli alberghi e le strutture ricettive di ogni tipo e per tutte le tasche. Sunny Beach è un vivace piccolo centro che si può visitare tutto a piedi, con negozietti commerciali e più caratteristici di ogni genere di giorno e locali di tendenza e cocktail bar di notte. Con in più una lunghissima spiaggia di oltre 5 chilometri, tra lidi attrezzati e tratti di spiaggia libera, dove crogiolarsi al sole fino a tardi.