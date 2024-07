Harry, spunta il retroscena choc sulla vita con Meghan: “Ha paura”

Spunta il retroscena sulla vita di Harry e Meghan che sciocca tutti: ecco di cosa ha paura e cosa nessuno si aspettava.

Sono passati ormai diversi anni da quando il principe Harry ha deciso di lasciare la Royal Family. Ma la sua nuova vita in California con Meghan lo spaventa terribilmente per un motivo ben preciso: ecco di cosa si tratta.

Da quando il principe Harry ha detto addio alla Royal Family la sua vita è cambiata radicalmente. Diversamente da come era sempre cresciuto, si è ritrovato ad affrontare una nuova esistenza un cui non è più un membro della famiglia reale. Solo dopo però ha potuto comprendere gli errori della sua decisione. C’è qualcosa infatti che lo spaventa e che riguarda la sua vita con Meghan e i figli negli Stati Uniti.

Il principe Harry e la paura della vita con Meghan: solo ora capisce l’errore

Il suo intero progetto di vita è cambiato da un momento all’altro e il principe Harry si è ritrovato catapultato in un’altra esistenza. Come spiega l’esperto e autore reale Tom Quinn, Harry troverebbe le sue giornate lunghe e solitarie inoltre avrebbe il timore di come possa cambiare la sua vita negli States se Donald Trump diventasse di nuovo Presidente. Dal 2020 la coppia si è trasferita in America perdendo il rango e anche i benefici economici, ma soprattutto il principe ora deve fare i conti con una conseguenza che non aveva previsto. Nel think tank aveva infatti mentito e ora la Heritage Foundation è pronta a fargli causa.

Il principe aveva omesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in passato, godendo quindi di un trattamento preferenziale non dovuto. Ora il modulo è stato esame direttamente da parte del giudice Carl Nichols di Washington DC. Nel libro Spare, uscito nel 2023, il principe parla chiaramente della sua esperienza con l’uso di sostanze quali funghi allucinogeni. Il ritorno alla Presidenza di Donald Trump potrebbe ostacolare la loro vita negli States e Harry potrebbe perdere la residenza proprio per le sue confessioni sull’uso di droga.

Come riporta il Mirror riprendendo le parole di Quinn, i due si sono già rivolti agli avvocati, ma questa situazione preoccupa Harry: “Harry inizialmente pensava che questo non potesse accadergli, dato che le normali regole non si applicano a un principe reale, ma si sta rendendo sempre più conto che negli Stati Uniti essere un principe non conta molto. Non gli è mai venuto in mente che questo avrebbe potuto finire per minacciare l’intero progetto della sua vita“.