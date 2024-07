Brutto imprevisto per l’ex di Amici in concerto: la sua reazione lascia tutti di stucco

Uno degli ex allievi di Amici ha vissuto un brutto momento durante il suo concerto: un imprevisto ha lasciato tutti di stucco.

I giovani talenti che vengono fuori dalla scuola di Maria De Filippi sanno sempre distinguersi nel mondo dello spettacolo e spesso si finisce per parlare di loro per un motivo o per un altro. Questa volta uno degli allievi ha fatto parlare di sé per un brutto imprevisto accaduto durante il suo ultimo concerto.

Le esibizioni dal vivo, come è facile intuire, possono riservare sempre sorprese sia positive che negative. Infatti il giovane cantante si stava esibendo sul palco, quando a un certo punto è accaduta una cosa che ha preso di sorpresa lui e i tantissimi fan accorsi per ascoltarlo. Nell’occasione il ragazzo ha dimostrato prontezza rimediando quasi istantaneamente all’imprevisto. Scopriamo di chi si tratta e cosa gli è accaduto.

Brutto imprevisto per l’ex di Amici: gli vola qualcosa da palco

Il giovane protagonista di questa piccola disavventura è Mida, nome d’arte di Christian Mida, uno dei sei concorrenti che hanno raggiunto la finale dell’ultima edizione di Amici. Il ragazzo è finito sotto l’ala protettrice di Lorella Cuccarini, che ha sempre creduto in lui, aiutandolo a raggiungere la fase finale del talent show.

L’imprevisto è accaduto nei giorni scorsi, quando Mida si trovava sul palco del live di Radio Bruno, in concerto con altri protagonisti del talent di Maria De Filippi, ed è rimasto vittima di un piccolo incidente tecnico: gli è letteralmente volato di mano il microfono proprio mentre si esibiva.

Il giovane musicista stava cantando la canzone Que pasa e come sempre stava incitando il pubblico con la sua grande energia quando, forse proprio per l’eccessiva foga, gli è volato il microfono dalle mani, finendo giù dal palco. Inizialmente Mida sembrava non essersi nemmeno accorto dell’incidente, tuttavia, una volta resosi conto che il microfono non era più nella sua mano, non si è perso d’animo.

Sempre sul pezzo, il giovane ha reagito con molta nonchalance ed è saltato giù dal palco per recuperare lo strumento, dopodiché è risalito e ha continuato la sua esibizione come se nulla fosse. Una reazione da vero professionista, che gli ha permesso di continuare con la sua esibizione cantando anche Rossofuoco, il brano forse più atteso tra quelli presentati durante il concerto di Radio Bruno.