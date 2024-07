Sardegna, cosa visitare con tutta la famiglia: questi luoghi faranno felici i bambini

Cosa visitare in Sardegna con tutta la famiglia? Ecco i luoghi che faranno felici i tuoi bambini e anche te: imperdibili.

Per visitare la Sardegna con i bambini bisogna conoscere con anticipo quali sono tutti i luoghi adatti per loro e che davvero faranno felici tutta la famiglia. Curiosi di conoscere le tappe imperdibili per andare in questa regione insieme ai figli? Ecco quali sono.

La Sardegna è senza dubbio una delle regioni più belle d’Italia, e tra le più gettonate tra le mete estive. Ma è possibile andare in vacanza in questa regione con i bambini? Sicuramente il mare meraviglioso la rende tra le più attraente location anche per chi ha figli, ma ecco quali sono i luoghi imperdibili da visitare proprio con i più piccoli.

Sardegna da visitare con i bambini: ecco i luoghi imperdibili

Uno dei gioielli italiani, che attrae ogni anno turisti provenienti da ogni parte del mondo, la Sardegna non è bella solo per il mare, ma anche per la tradizione, la cultura e la storia della regione. Insomma è una meta perfetta da visitare sempre, anche con i bambini. È una delle destinazioni ideali con la famiglia per la presenza delle numerose spiagge meravigliose e del mare cristallino. Ma vediamo quali sono le zone perfette per chi ha bambini.

Meta imperdibile è la Costa Rei dove ci sono tantissime strutture family friendly con tante attività pensate proprio per i più piccoli. Qui i bambini potranno godersi la loro estate esplorando fondali bassi e mare cristallino. Da questo punto si può raggiungere anche Villasimius, località consigliata per le famiglie, con spiagge sabbiose ambienti e attrazioni da visitare, come l’antica fortezza.

Anche la zona della Gallura è meravigliosa per la famiglia. Bello il mare, ma anche i borghi e la storia del posto. San Teodoro è sicuramente una delle tappe più indicate, a soli 25 km da Olbia è ricca di spiagge meravigliose dove potrete avvistare anche tante specie marine. Da qui potrete raggiungere facilmente diverse località come Olbia, La Maddalena, Sassari e il parco Nazionale del Golfo di Orosei.

Altra zona consigliata alle famiglie è quella di Alghero, vicino a Sassari, è la capitale della Riviera del Corallo e le spiagge sono bianche e spettacolari. È spettacolare e con i bambini è perfetta. Con loro infatti si possono visitare tanti posti in Sardegna come le miniere di Carbonia, i cavallini di Giara, che sono gli ultimi selvaggi rimasti in Europa, la Grotta di Nettuno e i parchi marni presenti in abbondanza nella regione. Per chi vuole fare un’esperienza unica c’è poi l’Acquario di Cala Gonore, a 40 km da Nuoro, il più importante e suggestivo della regione.