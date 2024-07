Non solo crema solare, se sbagli il doposole ti scolorisci subito: solo questa è la tipologia giusta

Scopri l’importanza del doposole giusto per mantenere l’abbronzatura e proteggere la tua pelle dopo esserti esposto al sole.

In molti credono che la crema solare sia l’unico prodotto essenziale per la protezione della pelle durante l’estate e durante l’esposizione al sole. In realtà, c’è un altro protagonista importante che non va sottovalutato: il doposole.

Scegliere il doposole giusto può aiutarti a mantenere l’abbronzatura più a lungo, preservando anche la salute della tua pelle. Infatti, il doposole non è solo un trattamento post-esposizione, ma un alleato fondamentale per mantenere la bellezza della pelle dopo una giornata al sole.

Doposole: perché è improntante scegliere quello giusto

Il doposole è un cosmetico formulato con ingredienti idratanti e lenitivi, nati per portare sollievo alla pelle dopo l’esposizione ai raggi solari. Dagli spray alle creme, fino ai gel rinfrescanti, il doposole ha il compito di reidratare la pelle e alleviare gli effetti del sole. Le sue funzioni sono molteplici:

Alleviare gli effetti dell’esposizione solare: l’abbronzatura e la produzione di melanina sono una difesa dell’organismo a una situazione di stress. Le radiazioni solari causano una risposta infiammatoria che può provocare arrossamenti e bruciore. Il doposole rinfresca, calma e rigenera la pelle. Contrastare la disidratazione: il doposole ha l’importante funzione di contrastare la disidratazione, lenire gli arrossamenti e restituire alla barriera cutanea le sostanze utili alla rigenerazione e alla prevenzione del fotoinvecchiamento. Ripristinare il film idrolipidico: il doposole aiuta a ripristinare il film idrolipidico della pelle, ostacolando l’effetto dei radicali liberi.

Per quanto riguarda le caratteristiche di un buon doposole, eccole elencate nello specifico:

Idratanti: per mantenere un’abbronzatura sana e garantire alla pelle il massimo benessere, il doposole dovrebbe contenere ingredienti idratanti come l’acido ialuronico e l’aloe vera, noti per le loro proprietà lenitive ed emollienti. Lenitivi: ingredienti come aloe, allantoina, calendula e pantenolo sono fondamentali per ridurre l’infiammazione e alleviare la sensazione di bruciore, come anche la menta, la camomilla, la soia e il burro di karitè. Nutrienti: gli oli vegetali come argan e karitè aiutano a ripristinare le difese cutanee e a restituire le sostanze perse durante l’esposizione al sole. Antiossidanti: i complessi vitaminici e gli estratti vegetali ricchi di antiossidanti naturali, come il mangostano, l’uva e il tè verde, limitano i danni provocati dai radicali liberi.

L’applicazione costante del doposole, che sia latte, creme e burri, conserva la compattezza dello strato cutaneo superficiale e ripristina il film idrolipidico. Quindi scegliere il doposole giusto è essenziale per mantenere l’abbronzatura e proteggere la pelle dai danni solari.