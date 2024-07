Roberta di Padua pubblica questa foto ma si scatena il terremoto per il dettaglio fisico

Roberta Di Padua ha postato sui social questo suo scatto e in molti non hanno fatto a meno di notare un dettaglio fisico.

L’ex dama di Uomini e Donne ha appunto raggiunto il successo proprio grazie alla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. In quello studio televisivo ha approfondito, nel corso degli anni, diverse conoscenze con dei cavalieri incontrando anche più volte l’amore. Adesso è felicemente legata al suo fidanzato Alessandro Vicinanza, che ha conosciuto proprio durante il programma e di cui è follemente innamorata.

Ad attirare l’attenzione è stata di recente una fotografia pubblicata proprio da lei e che ha scatenato un vero e proprio caos sul web.

Lo scatto di Roberta Di Padua fa il giro del web: il dettaglio

L’ex volto del famoso programma Mediaset è oggi attivissima sui social e, proprio sui suoi canali virtuali, pubblica molto spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua vita personale. Ad esempio, in questo ultimo periodo, si sta mostrando felicissima accanto ad Alessandro e a suo figlio, che rappresentano un vero punto di riferimento per le sue giornate. Sta però crescendo la preoccupazione per lei, dato che in molti hanno notato un dettaglio fisico non indifferente sulle sue ultime fotografie.

In tanti hanno infatti messo in evidenza un suo dimagrimento improvviso, tanto che le è stato chiesto più volte come stesse e perché avesse perso così tanto peso in poco tempo. A chiarire il tutto ci ha pensato proprio la diretta interessata che, sulle sue Instagram stories, ha svelato di essere in perfetta forma fisica. L’ex dama ha anche dichiarato di aver fatto ttutte le analisi e di aver avuto ottimi risultati: si trova infatti solamente in un periodo della vita in cui ha perso un po’ di peso. Non c’è niente di preoccupante, dunque, per l’ex protagonista di Uomini e Donne. Roberta gode infatti di ottima salute e i fan non possono essere più felici di così.

La donna si sta intanto godendo questi giorni estivi in compagnia del fidanzato Alessandro Vicinanza, con una ha storia che sta procedendo sempre di più a gonfie vele. I due si sono infatti conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne e, dopo essersi innamorati, non si sono più lasciati. Sono trascorsi mesi da quei primi momenti ed entrambi sono apparsi in più occasioni sereni e affiatati. C’è nel frattempo molta attesa per la prossima edizione di Uomini e Donne, che avrà in serbo per i telespettatori numerose altre sorprese.