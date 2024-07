Raul e Martina di Temptation island 2024 si sono lasciati? Dove e con chi è stato avvistato lui

Temptation Island, fra Raul e Martina è finita? Dove e con chi è stato avvistato lui: l’indiscrezione sulla coppia.

Temptation Island è sicuramente uno dei reality estivi maggiormente seguiti sulla tv generalista. Da quando è iniziata la nuova stagione sono tanti i colpi di scena che hanno attratto il pubblico di Canale 5. Fra le coppie che hanno preso parte al ‘gioco’, c’è quella formata da Raul e Martina. I due, per decisione di lei, sono sbarcati sull’isola delle tentazioni per testare la gelosia di Raul, che Martina ritiene oppressiva.

Stando alle immagini fino ad ora viste nel programma, Martina sta vivendo la sua esperienza nel villaggio delle fidanzate, lontana dal suo compagno, senza avvertirne troppo la mancanza. La giovane sta conoscendo il tentatore Carlo; fra i due l’interesse sembra essere reciproco e questo ha mandato praticamente in crisi Raul che, dall’altro lato del villaggio, è finito in preda alla tristezza.

Manca ormai pochissimo al finale, l’ultima puntata già registrata del reality andrà in onda il 25 luglio: i due si riuniranno al falò di confronto o le cose degenereranno prima del previsto? Sono in tanti a farsi questa domanda, ma nel frattempo giungono segnalazioni secondo le quali la storia tra i due sarebbe finita. Avvistato Raul, ma non in compagnia di Martina: chi c’era con lui?

Martina e Raul, da Temptation Island al capolinea: fra loro è finita? L’indiscrezione su di lui

Dopo la terza puntata andata in onda l’11 Luglio, le anticipazioni hanno rivelato un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: se finora abbiamo visto il fidanzato di Martina tenere duro e starsene per conto proprio, ora che ha visto che la sua compagna si sta vivendo la sua esperienza mettendo in dubbio i suoi sentimenti, Raul cambierà le carte in tavola. Le immagini rivelate dalle anticipazioni mostrano infatti Dumitras vicino al bacio con una tentatrice. Questo scatenerà la reazione di Martina?

Sono diverse le voci presenti sul web e che riguardano la coppia in questione. In particolare, in base a un recente avvistamento, sembrerebbe che Raul sia stato visto in un locale nella Capitale. Un utente sui social ha fatto sapere di aver visto Raul ai Giardini dell’Eden a Roma – nella stessa serata in cui era presente anche Can Yaman – e che il concorrente del reality era solo.

In base a questa notizia, i fan di Temptation ipotizzano quindi che la coppia sia scoppiata. Che sia proprio a causa di quello che probabilmente vedremo in onda nelle prossime puntate? Già nella quarta puntata assisteremo a un’evoluzione della storia tra Raul e Martina. Allora non ci resta che stare a guardare per scoprire la verità. Ricordiamo che dopo il 18 luglio, Temptation Island andrà in onda con le due puntate finali il 24 e il 25 luglio.