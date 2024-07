Mashco Piro: cosa sappiamo sulla tribù isolata dal mondo

Per fare un paragone, si ritiene che l’ultimo nativo americano senza contatti con il resto del mondo abbia vissuto agli inizi del Novecento, mentre probabilmente l’ultima tribù australiana rimasta isolata fu scoperta nel deserto australiano nel 1984.

Oggi, la maggior parte delle tribù mai contattate di cui siamo a conoscenza vive in Sudamerica, ma ce ne sono anche in Africa centrale e in Nuova Guinea.

La situazione dei Mashco Piro, però, non è unica. Si stima che al mondo esistano ancora circa un centinaio di tribù che vivono isolate, volontariamente o per necessità, dal resto della civiltà. Un mosaico di culture e tradizioni preziose, custodi di una conoscenza ancestrale sulla foresta e il suo delicato equilibrio. Eppure, la loro esistenza è sempre più compromessa dall’avanzare della società moderna. Deforestazione, sfruttamento delle risorse, malattie: le sfide che queste comunità devono affrontare sono immense. La loro tutela rappresenta un imperativo morale e un dovere per l’intera umanità.

Survival sta sollecitando il governo peruviano a proteggere gli Indiani isolati vietando l’esplorazione petrolifera, il taglio degli alberi e ogni altra forma di sfruttamento delle risorse naturali nelle loro terre.

Il governo deve riconoscere gli Indiani come i legittimi proprietari delle loro terre. A seguito di una campagna condotta da Survival negli anni ’90, in collaborazione con l’organizzazione indigena FENAMAD, la compagnia petrolifera Mobil fu costretta a uscire dalle terre degli Indiani incontattati, nel sud-est del Perù. L’attrice Julie Christie si è unita a Survival per lanciare una campagna a loro sostegno e ha prestato la sua voce a una sequenza inedita di filmati che raccontano alcune delle loro storie.