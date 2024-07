Valentina Ferragni e quella storia con Luca Vezil: com’è finita davvero e cosa ha dichiarato lui

Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ha avuto una storia con Luca Vezil: adesso lui rivela il vero motivo della rottura

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara, la famosa fashion blogger. Valentina ha seguito le orme della sorella e oggi è un’imprenditrice digitale di successo. Fisicamente somiglia molto a sua sorella e la sua bellezza l’ha aiutata a farsi strada nel mondo dei social network e, dunque, dello spettacolo.

Valentina è spesso anche al centro del gossip per quanto riguarda le sue storie sentimentali. Molto importante è stata quella con Luca Vezil, anche lui fashion blogger molto noto. I due si sono lasciati molto tempo fa ma nessuno sapeva i motivi della fine della relazione. Ora è lui a svelarlo ai microfoni di “The Gervasi Show”, sottolineando che la storia con Valentina Ferragni era molto importante.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, perché si sono lasciati: lui svela tutti i retroscena

I fan sono molto curiosi di sapere perché la storia tra Luca Vezil e Valentina Ferragni è finita. Nessuno dei due aveva mai svelato il vero motivo, ma ora emergono i retroscena sul loro rapporto. Ed è proprio lui a raccontare come sono andate le cose ai microfoni della trasmissione “The Gervasi Show”.

“Va premesso che è stata una relazione molto lunga e importante – dice Vezil -, soprattutto in un’età di crescita e cambiamento. Diciamo che per questa relazione ho stravolto molto la mia vita e la mia vita è stata stravolta da questa relazione e da tutto ciò che ne è conseguito. Diciamo che io ho lasciato la mia città, la mia famiglia, i miei amici”. E ancora: “Mi è mancata la terra sotto i piedi”, riferendosi sempre alla relazione con Valentina. L’influencer ha spiegato che con la Ferragni aveva molte cose in comune, tra cui anche molte amicizie, e che quindi separarsi è stato assai difficile.

@thegervasishow Massimo Troisi diceva: ricomincio da tre. Ma non è già difficile ricominciare da sé stessi? Come si ritrova la forza di amare dopo una relazione intensa? Ne parliamo in questa nuova puntata di Hey Luca con @lucavezil! ❤️ @Luca Gervasi #heyluca #podcast ♬ suono originale – The Gervasi Show

Dalle parole di Luca Vezil si evince che a un certo punto, per lui, la relazione con Valentina Ferragni è diventata troppo totalizzante, spingendolo a fare un passo indietro per ritrovare la sua dimensione. Ora entrambi si sono rifatti una vita e guardano al passato senza più rancore. Luca stesso, infatti, ha raccontato di essersi ormai ripreso dalla fine di un relazione importante come quella avuta con la famosa fashion blogger.