Brutto episodio per l’ex di UeD: entrati i ladri in casa, cos’è successo

Un ex protagonista di UeD ha raccontato ai suoi follower su Instagram del furto subito in casa. Ecco cosa è successo.

Purtroppo d’estate, i topi d’appartamento entrano in azione molto più spesso approfittando del fatto che le persone sono via in vacanza. Rientrare nella propria abitazione e scoprire che qualcuno è entrato, l’ha messa a soqquadro e ha portato via oggetti di valore è un’esperienza terribile, che può lasciare il segno, e non solo dal punto di vista economico.

Esperienza che non capita solo alle persone comuni ma anche ai personaggi famosi. Di recente è accaduto ad esempio a un ex protagonista di Uomini e Donne che ha voluto raccontare tutto ai suoi follower, pubblicando una foto molto eloquente della sua abitazione, nella quale sono evidenti i segni del passaggio dei ladri.

L’ex protagonista di UeD, i ladri gli entrano in casa: la foto agghiacciante

Un ex protagonista di UeD ha raccontato la disavventura che gli è capitata: i ladri sono entrati in casa e l’hanno svaligiata. Il malcapitato è Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e in seguito tronista. La sua scelta, all’epoca di Uomini e Donne, ricadde su Giulia D’Urso, ma dopo qualche mese i due si separarono.

Attualmente Giulio ha ritrovato l’amore con Alessia Mulè e i due postano spesso dolci contenuti insieme, segno che la loro relazione va a gonfie vele. Purtroppo, però, una delle ultime storie Instagram di Giulio Raselli è piena di rabbia: nella foto pubblicata dall’ex UeD si vede la casa messa a soqquadro dopo il passaggio dei ladri.

L’ex tronista ha scritto: “Ci avete rubato gioielli soldi e disfatto casa, infami di m**** vi prenderemo.” Insomma, Giulio confida che presto i ladri vengano acciuffati dalle forze dell’ordine, magari recuperando la refurtiva. Ma intanto ha voluto condividere con i suoi follower questa brutta esperienza.

Purtroppo sono tanti i personaggi famosi e non che d’estate vengono rapinati. Per evitare che ciò avvenga è consigliabile installare sistemi di sicurezza, porte blindate, un sistema di allarme per la casa, un impianto di videosorveglianza, sensori di movimento e cartelli dissuasori. Ma soprattutto gli esperti consigliano di evitare di condividere foto sui social da cui si evinca la propria posizione perché i ladri agiscono di conseguenza, spiando gli spostamenti delle proprie vittime su Instagram.