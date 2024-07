In volo con i bimbi: cos’è il “battesimo dell’aria” e come richiederlo

Quando si viaggia con i bimbi su un aereo per la prima volta è possibile richiedere il “battesimo dell’aria” per i piccoli: ecco cos’è.

In vacanza molti hanno scelto di viaggiare all’estero con l’aereo. Anche le famiglie che hanno bambini piccoli non si fanno spaventare da questo mezzo ma anzi lo usano per raggiungere velocemente la meta delle vacanze.

Non tutti sanno che i piccoli che viaggiano a bordo di un aereo per la prima volta possono ricevere il “battesimo dell’aria”. In cosa consiste, come funziona e come richiederlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Battesimo dell’aria, ecco come richiederlo e in cosa consiste

I bambini piccoli possono viaggiare a bordo dell’aereo anche da neonati. Difatti, per la maggior parte delle compagnie, 48 ore dopo la nascita è possibile viaggiare con un piccolo a bordo, anche se molti consigliano di aspettare almeno fino a 7 giorni dopo la nascita.

Ecco perché sempre più compagnie aeree hanno aderito all’iniziativa del “battesimo dell’aria”. Di cosa si tratta? Ebbene, i neonati che sono a bordo per la prima volta ricevono una sorta di certificazione da parte della compagnia. Il certificato è personalizzato e riporta i dati del piccolo e della sua prima prenotazione aerea.

Come può essere richiesto questo documento? La modalità cambia a seconda della compagnia che si è scelta per viaggiare. Ci sono compagnie che lo forniscono direttamente a bordo mentre per altre si può ottenere al momento del check-in o dell’imbarco. In ogni caso, è sempre bene specificare quando si tratta del primo volo per il bambino.

Quali sono alcune compagnie che offrono direttamente questo certificato? Al momento, ci sono alcune compagnie famose che permettono di richiedere il documento per il neonato. Tra queste ci sono EasyJet, Vueling, Air Dolomiti, Neos e Tap Portugal.

Ovviamente, è bene informarsi in anticipo delle modalità per ricevere il documento, visto che come specificato in precedenza, la richiesta cambia di compagnia in compagnia. Inoltre, non sono solo compagnie di linea che promuovono tale iniziativa ma anche Low Cost che viaggiano in Europa.

In ultima analisi, ora si conoscono tutte le informazioni sul “battesimo dell’aria”. Se si viaggia con l’aereo con a bordo anche il proprio bambino che per la prima volta è ospite di questo mezzo di trasporto può essere una buona idea richiedere il certificato. Si tratterà sicuramente di un momento magico da ricordare, ottenendo allo stesso tempo un oggetto simpatico e dal valore affettivo.