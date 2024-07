Oroscopo Agosto, brutta fine per questo segno: una catastrofe dietro l’altra

L’Oroscopo del mese di agosto non preannuncia niente di buono: un segno zodiacale dovrà affrontare una catastrofe dietro l’altra.

Ogni segno zodiacale, influenzato da ascendente e discendente, possiede un’indole specifica. Qualcuno manifestando ad esempio un carattere particolarmente introverso, il che non significa essere timidi ed insicuri, bensì mostrare un certo scetticismo nelle relazioni con il prossimo, selezionando accuratamente le persone con cui entrare maggiormente in contatto. In questo caso non possiamo non citare il Capricorno, la Vergine, il Cancro e l’Acquario. Soprattutto quest’ultimo sembra amico di tutti, ma è il confidente e braccio destro di pochi.

L’indole introversa non rappresenta certo un difetto, tuttavia in alcuni casi è necessario aprirsi al mondo per assaporarne la ricchezza. Ed è proprio su questo aspetto che ci concentreremo in questa sede. Uno dei segni citati dovrà affrontare un periodo particolarmente difficile e ciò implicherà la necessità di uscire dal guscio.

All’apertura al dialogo possono seguire risultati professionali e sentimentali notevoli. Richiede tuttavia un po’ di sforzo in coloro che preferiscono trincerarsi tra le mura domestiche, magari a leggere un bel libro. Comportamento che potrebbe ritorcersi contro il segno zodiacale in questione.

Oroscopo Agosto, allerta per questo segno zodiacale: ecco come deve cambiare per evitare un disastro

Le opportunità lavorative vanno colte al volo, così come la possibilità di interfacciarsi con persone da includere nella propria cerchia di amici. Cosa succede dunque nel momento in cui un introverso desidera farlo? Deve necessariamente aprirsi al mondo. Il mese di agosto sarà impervio per il segno dell’Acquario che subirà lo scatenarsi di ansia e frustrazione. Dialogare con persone nuove, mostrarsi sfacciato con il proprio datore di lavoro, cercare di uscire dal letargo invernale, sono la soluzione.

Si tratta di una sfida non indifferente per un individuo abituato a confrontarsi principalmente con sé stesso e con pochi altri. L’Acquario è fondamentalmente arrugginito, uscire dall’armatura costruita nel corso degli anni può quindi fare male. Laddove non dovesse riuscire ad aprirsi, un’opportunità potrebbe trasformarsi in una catastrofe.

Il suo boss si renderà conto del fatto che non è in grado di svolgere un lavoro di squadra e quindi tenderà ad isolarlo, mentre gli amici non lo includeranno più nelle uscite di gruppo. Essere gioviali e cordiali non basta, è necessario esporsi un po’ di più. Se ciò non dovesse accadere, il mese di agosto potrebbe essere un inferno, in caso contrario potrebbe essere un purgatorio funzionale alla propria crescita emotiva.