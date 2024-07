Grandi novità per Greta Rossetti dopo il Grande Fratello: “La chiamerò Grace”

Dopo il Grande Fratello, Greta Rossetti ha grandi novità per quello che riguarda la sua vita professionale. L’annuncio è spiazzante.

Greta Rossetti ha raggiunto il successo quando è entrata a far parte della passata edizione di Temptation Island. È stata una delle protagoniste assolute del reality show condotto da Filippo Bisciglia, rivestendo il ruolo di tentatrice. La sua intricata relazione con Mirko Brunetti ha catalizzato l’attenzione degli italiani per un’intera estate e non solo. Dopo Temptation, Greta è approdata al Grande Fratello. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata influenzata dal percorso di Mirko e Perla Vatiero.

La Rossetti si è fatta conoscere e apprezzare per il suo spirito romantico e dolce, oltre che per la sua bellezza mozzafiato. Grazie alla sua sensibilità e alla sua empatia ha fatto immediatamente breccia nel cuore dei telespettatori. Proprio per questo motivo in tanti la seguono con interesse sui social dove si diverte a restare in contatto con i fan. Li aggiorna costantemente sulla sua quotidianità e di recente ha postato delle storie Instagram attraverso le quali ha fatto un annuncio bellissimo su una novità molto importante per il suo futuro

L’annuncio di Greta Rossetti dopo il Grande Fratello spiazza i fan: svela un segreto che riguarda il suo futuro

I follower sono rimasti di stucco dinanzi alla notizie. Si tratta di un evento che Greta attendeva da tempo. La ragazza sta per intraprendere la carriera di imprenditrice con un brand di trucchi. Il brand che si chiamerà Grace. E così un follower le ha chiesto come mai ha scelto questo nome.

Dietro la scelta di questo nome ci sono due motivi. Il primo è che suo padre l’ha sempre chiamata Grace, fin da piccola. In merito al secondo motivo, Grata ha spiegato che non è ancora il momento di svelarlo e che lo farà a tempo debito

La Rossetti dunque aprirà una sua attività e i fan le hanno fatto i complimenti per la nascita del nuovo brand che avverrà a breve. Nel frattempo continuano a seguirla sui social. Greta è molto chiacchierata, non solo perché ha deciso di lanciare una sua linea beauty, ma anche perché in tanti vorrebbero vederla salire sul trono più ambito della televisione italiana.

In questi giorni si rincorrono le voci che vedono la Rossetti come possibile tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo ritorno su Canale 5, dopo Temptation Island e il Grande Fratello, farebbe enormemente piacere ai tantissimi telespettatori che hanno preso in simpatia la ragazza.