GF colpo di Signorini, strappato in extremis alla Rai: “Arriva la star di Mare Fuori”

Un colpaccio per Alfonso Signorini, in procinto di organizzare la nuova edizione del GF: come concorrente arriva lui, la star di Mare Fuori.

Ancora non si sono placate le voci dell’ultima edizione del Grande Fratello che già si parla della prossima. Recentemente si è assistito al gossip riguardante la coppia Luzzi-Garibaldi oppure la feroce lite tra Giselda Torresan e Greta Rossetti, ma, si sa, lo spettacolo deve andare avanti. Confermato, ancora una volta, il reality show di Alfonso Signorini, a seguito della pausa estiva, trapelano le prime indiscrezioni in merito ai futuri concorrenti nonché coinquilini. Al via la fase dei casting, moltissimi i provinati ma solo alcuni verranno debitamente selezionati.

Nel frattempo spifferati i nomi ‘bomba’ che potrebbero far parte del cast e tra questi anche un protagonista della serie tv-evento Mare Fuori. Cominciano a circolare le ipotesi sul web, azzardando supposizioni che esprimono, al contempo, i desideri del pubblico. Nicola Maupas, Giacomo Giorgio, Matteo Paolillo? Una identità ancora misteriosa sebbene i fan ne impazzirebbero. Curioso avere l’occasione di poter ammirare il proprio beniamino, quale celebrità del piccolo schermo, rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia, discutere sul razionamento della spesa.

GF, colpaccio di Alfonso Signorini: arriva la star di Mare Fuori

Tante le novità, quest’anno, per la prossima edizione del GF, tra cui si parla anche del cambio di regolamento. A riguardo, come annunciato dall’esperta di tv Deianira Marzano, il conduttore potrà richiamare gli ex concorrenti a partecipare. Perciò è spuntato fuori il nome di Cristina Plevani, prima indiscussa vincitrice del programma, diversi anni fa. Ancora, però, non si sa nulla e quest’ultima, recentemente, avrebbe messo a tacere le voci dichiarando nel seguente modo: “apprendo questa notizia dai social. Non ne so nulla. Il GF è l’ultimo dei miei pensieri“.

Ebbene, la stessa Marzano, inoltre, ha rilasciato un’intervista a Gente di Marte, condotto da Gabriele Parpiglia su Radio Marte, pronta a svelare i primi 8 nomi dei futuri coinquilini: “Nadia Rinaldi, Margherita Zanatta, Jonás Berami, Jonathan Kashanian, Chimirri, Vera Gemma” aggiungendo: “Garance Authié, la modella fidanzata di Fedez“. Infine: “un ex protagonista di Mare Fuori che non posso dire. Sì, è maschio ma non posso dire” ribadendo quanto la sua identità, al momento, sia ancora top secret. Quindi, tuttora, aleggia mistero. Tra l’altro, nelle ultime ore, è emerso anche il tiktoker italo-francese Matteo Sinet, quale futuro (probabile) ‘vippone’.

Grandi personalità, quindi – alcuni provenienti da altrettanti reality – per non parlare della giovanissima liaison del rapper, ex di Chiara Ferragni, costituente il gossip (bollente) di questa estate. Secondo tali pronostici, ne vedremo delle belle. Tuttavia si attendono conferme.