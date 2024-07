My Home My Destiniy, Zeynep scopre una verità sconvolgente: cosa svelano le anticipazioni

Nei prossimi episodi di My Home My Destiny Zeynep dovrà fare i conti con una sconvolgente novità, tutto quello che c’è da sapere.

Con sue intriganti vicende la seconda stagione di My Home My Destiny sta appassionando sempre di più i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e stupiscono sempre tutti con tante novità e colpi di scena.

Nel weekend andranno in onda nuovi episodi dell’amatissima soap opera pronta a tenere tutti col fiato sospeso, in molti si chiedono cosa succederà. Sul web sono trapelati interessanti spoiler in merito alla puntata di domenica 21 luglio che faranno incuriosire ancora di più tutti coloro che seguono la dizi turca.

Questi fanno sapere che dopo varie ricerche il signor Baris riuscirà finalmente a rintracciare il padre adottivo di Zeynep, Ekrem, e ne parlerà con lei. Dopo aver ingannato la moglie e averla lasciata senza che lei sospettasse nulla l’uomo adesso vive insieme alla nuova compagna alle Fiji, lei è in dolce attesa.

Spoiler My Home My Destiny: Mehdi fa affari con Nazli, Zeynep li vede insieme

Dopo aver parlato con il suo capo Zeynep ha paura che se racconterà alla madre adottiva ciò che ha scoperto su suo marito Nermin ne uscirà devastata. Intanto, Mehdi deciderà di mettersi in affari con la splendida ed affascinante Nazli. Proprio mentre i due si incontreranno per parlare di lavoro, insieme a Nuh, Zeynep ed Emine passeranno proprio di lì e li vedranno.

Il matrimonio tra Zeynep e Mehdi è finito ma c’è ancora tensione tra loro, come se ci fosse ancora qualcosa in sospeso. Quando si ritroveranno per caso nello stesso ristorante lei si farà coraggio e deciderà di andare a salutare normalmente il suo ex marito. Lui dopo averla salutata le presenterà Nezli, la sua nuova socia, e le dirà che si tratta di un incontro di lavoro.

L’avvocato resterà molto stupita quando Mehdi la presenterà alla sua socia come la sua ex moglie, in quel momento Zeynep capirà che la loro storia d’amore è davvero finita e cercherà di non pensare più a lui e inizierà a riflettere sul suo futuro. Cos’altro succederà? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di My Home My Destiny per scoprirlo.