La Promessa, spoiler dalla Spagna: Pia terrorizzata, il gesto estremo

Durante le prossime puntate de La Promessa, il piano di Pia verrà smascherato e Gregorio andrà su tutte le furie.

La Promessa sta avendo grande successo anche in Italia. Le puntate della soap, fin dalle prime settimane, hanno esercitato una forte attrazione sul pubblico. Si tratta di una serie televisiva ricca di soprese. I personaggi si muovono su uno sfondo complesso, caratterizzato da cambiamenti costanti.

Le anticipazioni spagnole consentono di scoprire qualcosa in più su ciò che avverrà durante i prossimi episodi. Verrà dato grande rilievo a Pia e al suo piano per scappare da Gregorio. La donna organizzerà tutto nei minimi dettagli, però, questo non basterà per evitare il peggio. Sarà Romulo a fare un’allarmante scoperta. Gregorio, intanto, non riuscirà più a contenere la sua rabbia.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: Pia cercherà di scappare dal marito Gregorio

Nelle prossime puntate de La Promessa, stando alle anticipazioni spagnole, tutti gli occhi saranno puntati su Pia. La donna apparirà terrorizzata a causa dell’imminente ritorno del marito Gregorio. Si tratterà di una situazione davvero inaccettabile. Il carcere non ha cambiato affatto l’uomo. Egli sarà guidato dalla rabbia e dal desiderio di imporre la sua presenza. La donna, tuttavia, non avrà alcuna intenzione di sopportare altre cattiverie.

Deciderà, così, di fingere la sua morte. Scriverà una lettera per Jana dove le chiederà di prendersi cura del piccolo Diego. Poi si farà trovare priva di sensi nella sua stanza. Per volere di Alonso, non verrà celebrato alcun funerale. Pia, così, sarà libera di nascondersi da Gregorio.

Sceglierà di rifugiarsi in una grotta e avrà contatti solo con Jana. Petra, tuttavia, inizierà a nutrire alcuni sospetti. La sua prima mossa sarà quella di avvertire Gregorio. Le cose si metteranno davvero male quando Romulo si renderà conto della profanazione della finta tomba di Pia.

Il marito della donna, una volta scoperta la verità, andrà su tutte le furie. Il suo desiderio di vendetta non farà altro che aumentare. Anche Jana finirà nei guai. Petra, infatti, non ci metterà molto a comprendere il suo coinvolgimento. Sarà Maria a metterla in allarme. La giovane, dopo aver ascoltato una conversazione, correrà dall’amica per rivelarle la drammatica svolta.

Per sapere come andrà a finire, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 15:45. Per chi non potesse, c’è la possibilità di guardare tutte le puntate gratuitamente in streaming sul sito web di Mediaset Infinity.