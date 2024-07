Harry e Meghan, il divorzio è alle porte: “Litigio furioso”, cosa sta succedendo

L’idea generalizzata su Harry e Meghan è che siano una coppia innamoratissima e molto unita, ma forse non è propriamente così.

Anche principi, re e regine litigano, ed è facile immaginare che dietro a nobiltà, ricchezze e sfarzo vi siano le comuni dinamiche familiari che vivono le persone comuni. Ne è la prova inconfutabile quello che sta accadendo all’interno della Royal Family: Harry e William non riescono a risolvere un conflitto nonostante gli enormi interessi che ruotano intorno al loro ruolo; probabilmente il futuro re ha un’amante da diversi anni; l’attuale sovrano re Carlo ha avuto una relazione extraconiugale con Camilla che ha portato al divorzio. E queste sono solamente gli eventi più eclatanti a cui i sudditi hanno assistito.

Di recente, si sta facendo sempre più insistente la voce che nemmeno tra Harry e Meghan le cose stiano andando per il meglio, anzi; esperti reali affermano che la coppia è in crisi e per motivi ben precisi. Alcune fonti rivelano che Harry e Meghan starebbero litigando furiosamente e che le incomprensioni tra di loro stiano aumentando in maniera preoccupante. Scopriamo perché dalle affermazioni di Tom Quinn, l’esperto reale più famoso e ritenuto anche il più affidabile.

Perché Harry e Meghan potrebbero arrivare presto al divorzio

Tom Quinn ha parlato più volte delle dinamiche che intercorrono tra i duchi di Sussex e non sempre queste sono positive. Ultimamente durante un’intervista rilasciata al Daily Express US Quinn ha svelato che Harry e Meghan non sono propriamente una coppia felice, soprattutto perché alcuni conflitti starebbero arrivando a dimensioni importanti e potrebbero anche essere irreversibili.

Molti sostengono, infatti, che la duchessa di Sussex abbia da sempre avuto una pessima influenza su Harry, tanto da fargli abbandonare la famiglia, nonostante fosse una famiglia reale. Il principe, dal canto suo, nonostante i veleni divulgati col libro “spare” ha sempre annunciato di volersi riappacificare, un giorno o l’altro, col fratello e il padre. Meghan, però, ha intenzione di non mettere più piede a Londra e questo è già un punto di conflitto molto forte. La coppia sta tentando di ottenere popolarità al di fuori della Royal Family, ma ultimamente le cose non starebbero andando molto bene.

Quinn ricorda infatti che i duchi di Sussex non otterranno i rinnovi dei contratti con Netflix, e anche gli accordi con Spotify hanno innescato tensioni. Re Carlo, forse a causa della diagnosi di cancro, ha deciso di dare una chance al figlio ribelle, e sembra stia tramando per farlo tornare nel Regno Unito. Ma questo potrebbe avvenire solo in caso di divorzio da Meghan, un’eventualità che se fino ad oggi si pensava impossibile sta invece diventando sempre più verosimile.