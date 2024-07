Emanuela Malavisi come Roberta Di Padua: “Sei dimagrita”, la risposta di lei è virale

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, i fan chiedono a Emanuela Malavisi perché è dimagrita: la sua risposta lascia di stucco

Recentemente alcuni fan di Uomini e Donne hanno notato una strana somiglianza tra Roberta Di Padua e Emanuela Malavisi. Entrambe hanno partecipato al noto programma condotto Maria De Filippi su Canale 5. Le due dame hanno preso posto nel parterre femminile del “Trono over” prima di uscire dallo studio con un cavaliere.

Emanuela Malavisi e Roberta Di Padua hanno deciso di continuare a conoscere e frequentare il loro cavaliere preferito al di fuori del programma. Roberta ha scelto Alessandro Vicinanza, mentre Emanuela ha scelto Marco Antonio Alessio. Nonostante le iniziali opinioni negative, pare che la dama di Cassino sia stata più fortunata della Malavisi. Infatti, il rapporto d’amore tra Roberta e Alessando sta procedendo a gonfie vele.

Invece, per quanto riguarda Emanuela e Marco Antonio, la coppia aveva deciso di abbandonare lo studio lo scorso 18 dicembre. Anche loro due erano stati duramente criticati e nessuno credeva che la loro storia sarebbe durata. E così è stato. Nonostante la frequentazione al di fuori del programma, Marco Antonio e Emanuela hanno scoperto diverse incompatibilità caratteriali che hanno contribuito alla rottura.

I fan notano il dimagrimento di Emanuela Malavisi, ecco la sua risposta

Emanuela Malavisi ha pubblicato una storia Instagram per spiegare quello che è successo tra lei e Marco Antonio. L’ex dama di Uomini e Donne ha detto che la relazione con Marco Antonio è finiti senza colpe da parte di entrambi e senza rancore. Invece il cavaliere non ha voluto dire nulla sui social, almeno per ora.

Nei giorni scorsi la Malavisi ha pubblicato diverse foto in costume mentre si trovava al mare. Immediatamente, molti follower hanno iniziato a commentare dicendo che l’ex dama ha perso molto peso e che è dimagrita velocemente. Questa è la cosa che l’accomuna a Roberta Di Padua, la quale ha dichiarato di aver perso circa 10 chili in un mese e mezzo.

Anche i follower di Roberta si sono preoccupati per il suo stato di salute, ma lei li ha più volte rassicurati. Lo stesso ha fatto la Malavisi, pubblicando una storia su Instagram con una riposta molto tagliente e divertente a chi le ha chiesto il motivo della perdita di peso. Alla domanda “Ti sei dimagrita molto… dieta o altro?“, Emanuela ha risposto “Ho perso sui 6 kg … Tesoro, le uniche cose che a noi donne riescono a farci perdere peso sono la dissenteria e la delusione d’amore“.