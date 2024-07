La bellezza naturale di Monica Setta lascia tutti senza fiato: com’è davvero lontana dai riflettori

Monica Setta ha lasciato tutti di stucco. Lo scatto al cardiopalma in versione acqua e sapone è virale. Com’è davvero.

Classe 1964 Monica Setta è nata al 5 agosto a Brindisi. È cresciuta circondata dall’affetto e dall’amore dei suoi familiari. Sin da giovanissima manifesta la sua attitudine per la comunicazione e per il giornalismo e, terminati gli studi presso il Liceo Classico e conseguito il diploma inizia la sua carriera. In seguito decide di trasferirsi a Roma e si iscrive presso l‘Università La Sapienza. Contestualmente diviene assistente della cattedra di Storia dei partiti politici.

Il grande pubblico la conosce nel 2002 quando fa il suo approdo in televisione come parte del cast di Omnibus, il programma in onda su La7. Da quel momento inizia la sua ascesa sul piccolo schermo nostrano è al timone di numerosi programmi di successo. Monica Setta è stata sentimentalmente legata per anni al giornalista Giuliano Torlontano. Si sono sposati nel 1995 ma nel 2011 hanno deciso di separare le loro strade. Dal loro matrimonio è venuta al mondo Gaia. Di recente, la giornalista sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto ad un uomo misterioso, la sua identità non è nota, preferisce tenere la sua relazione lontana da occhi indiscreti.

Monica Setta lascia tutti senza fiato: com’è davvero lontana dai riflettori, lo scatto è virale

Monica Setta è molto seguita sui suoi profili social, specie su Instagram dove si diverte a restare in contatto con la sua vasta platea di fan. Proprio di recente ha condiviso uno scatto bellissimo che la ritrae splendida in una versione acqua e sapone. La giornalista sfoggia sempre make-up sofisticati ed eleganti che ben si addicono al suo stile raffinato, ma in vacanza si è concessa un momento di relax allontanandosi dalla routine quotidiana. Come ben si evince dagli scatti è splendida senza trucco e senza filtri.

In tantissimi le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria avvenenza, chiedendole altresì quale sia il segreto per essere così bella e tonica a 60 anni. La giornalista conduce uno stile di vita sano, le piace tenersi in forma ed i risultati si vedono. Le sue gambe sono infatti tornite e snelle e la sua pelle è tonica e soda. Di certo madre natura con lei è stata particolarmente generosa ma, Monica sa come preservare il suo benessere psicofisico seguendo un’alimentazione sana e bilanciata e facendo esercizio fisico.