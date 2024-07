Anna Tatangelo, dopo la rottura con Mattia Narducci spunta il retroscena choc: “Lui sta facendo di tutto per…”

Colpo di scena nella vita sentimentale di Anna Tatangelo, l’artista ha un problema con l’ex fidanzato Mattia Narducci.

Poteva essere l’inizio di una nuova grande storia d’amore per Anna Tatangelo, invece la passione si è consumata in fretta e ora la cantante è di nuovo single. Niente da fare tra lei e la sua ultima fiamma Mattia Narducci, giovanissimo modello che non sembra aver ancora superato benissimo la rottura. Gli esperti hanno rivelato un retroscena che non smette di far discutere. Oggi la Tatangelo ha 37 anni e oltre vent’anni fa – ai tempi non era ancora maggiorenne- incontrava l’uomo che più di tutti ha cambiato la sua vita.

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, l’artista di Sora ha partecipato a un concerto dove ha incontrato Gigi D’Alessio e da quel momento tutto è cambiato. Era il 2002 quando Anna realizzava i primi duetti insieme a Gigi, ma solo nel 2006 hanno reso nota la loro relazione, mentre nel 2020 si sono definitivamente separati. A quel punto la cantante di Ragazza di periferia non ha potuto far altro che rimboccarsi le maniche e cercare un nuovo amore.

Anna Tatangelo senza parole dopo la rottura, ecco cosa sta facendo il suo ex Mattia Narducci

Anna Tatangelo e Mattia Narducci non hanno mai parlato molto della loro relazione, o almeno non lo hanno fatto pubblicamente, ma la cosa certa è che proprio come si sono conosciuti e innamorati in fretta, altrettanto in fretta hanno visto la loro passione consumarsi.

Oggi i due hanno preso strade differenti ma secondo l’esperta di gossipa Deianira Marzano, lui non è ancora riuscito a farsene una ragione. L’influencer ha da poco pubblicato alcune indiscrezioni sul suo profilo Instagram dove non ha solo raccontato di come i due non siano propriamente in buoni rapporti, ma anche di come Narducci stia facendo di tutto per riconquistare la sua bella.

Non è dato sapere cosa ha fatto scattare la scintilla tra i due, a cavallo tra il 2022 e il 2023, così come non si sa nulla del motivo alla base della rottura. Al di là di tutto, Anna Tatangelo non sembra affatto intenzionata a tornare sui suoi passi. Per la cantante sembra più che altro il momento di pensare alla sua famiglia, e quindi a suo figlio Andrea D’Alessio, nato nel 2010. L’amore in questo momento può aspettare. Per lei adesso le priorità sono altre.