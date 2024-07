Temptation Island, cosa è successo tra Luca e Gaia dopo il programma: la rivelazione choc

Cosa è successo tra Gaia e Luca dopo la loro partecipazione a Temptation Island? Stanno ancora insieme? Arriva l’indiscrezione.

Luca e Gaia hanno messo alla prova il loro amore partecipando a Temptation Island. Il loro percorso sta catturando non poco l’attenzione dei tantissimi fan del reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nel video di presentazione i due ragazzi hanno detto che stanno insieme da un anno e otto mesi, che lui l’ha tradita tre volte ma lei essendo molto innamorata l’ha sempre perdonato, e che adesso Gaia vuole capire se può fidarsi del fidanzato.

Nel villaggio Gaia si è avvicinata moltissimo al tentatore Jakub. I video di loro due insieme stanno dando non poco fastidio a Luca. Durante una chiacchierata, lei ha chiaramente detto a Jakub che se lui non ci fosse non sarebbe la stessa cosa e che è tutto quello che vorrebbe mantenere fuori dal programma perché la ascolta e la accoglie. Ha poi rivelato che entro i 28 anni vorrebbe avere un figlio, che vorrebbe sposarsi entro i 30 anni e che sente la necessità di un uomo che sappia fare il capo-famiglia.

Gaia ha anche ammesso che non vede più Luca nel suo futuro, perché non lo ritiene in grado di costruire una famiglia. Poi ha chiesto a Jakub se uscirebbe dal programma con lei. Luca, guardando i video nel pinnettu, è andato su tutte le furie e ha detto che vuole andare via perché si è stancato di fare il “pagliaccio”.

A detta sua prima di partecipare a Temptation Island Gaia gli diceva che era perfetto, che era l’uomo della sua vita e che sarebbe stato il padre dei suoi figli. Piuttosto infastidito Luca ha poi aggiunto: “Mi diceva che non ce l’avrebbe mai fatta a farsi mettere le mani addosso da un altro. Devo stare qua ad aspettare che si innamori?”.

Temptation Island, Luca ha chiesto il falò anticipato a Gaia: arriva la segnalazione su cosa è successo alla coppia

Nella quarta puntata di Temptation Island Luca, dopo aver visto la fidanzata così vicina al single Jakub, ha chiesto il falò di confronto anticipato, lei dovrà quindi decidere se incontrarlo oppure no. Potrebbe infatti non presentarsi.

In molti si chiedono cosa succederà nella quinta puntata del reality delle tentazioni, in onda mercoledì 24 luglio su Canale 5. Gaia si presenterà al falò di confronto? I due lasceranno il programma insieme? Per scoprire cosa hanno deciso dobbiamo aspettare la messa in onda della nuova puntata. Ma ecco l’indiscrezione che sembra fare chiarezza su quella che è attualmente la situazione tra i due fidanzati.

Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un messaggio che le hanno mandato in privato. Chi le ha fatto la segnalazione le ha spiegato che vive vicino a Gaia e mentre stava portando il cane a fare una passeggiata, alle 6.30 del mattino, ha visto Luca lasciare l’abitazione della ragazza. Quindi i due hanno deciso di stare ancora insieme, dopo la fine del programma? Per capire se è davvero così, non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island.