Guè Pequeno lancia il suo brand di Tequila, le altre star che hanno investito in alcolici

Il rapper Guè Pequeno si dà alla Tequila seguendo l’esempio di altri VIP. Ecco qualche curiosità su Tequiero Tequila, il suo nuovo marchio

Non è la prima volta che personalità note del mondo dello spettacolo, che sia musicale o di altro tipo, si prodigano nel lanciare un personalissimo marchio di alcolici.

Quesa volta è stato il turno di Guè che lancia Tequiero Tequila, un distillato premium 100% agave insieme a Driss El Faria. Il cantante e l’imprenditore hanno grandi progetti per questa bottiglia, infatti il loro obiettivo è rendere il marchio Tequiero Tequila di fama internazionale.

“La missione di Tequiero è rivoluzionare e innovare l’esperienza di consumo e di servizio del tequila. I valori fondamentali del marchio sono qualità, autenticità e innovazione.”

Non è la prima volta che Guè si dà all’imprenditoria, infatti in passato aveva anche fondato un brand di streetwear e siamo sicuri che il suo amore per la Tequila, famoso distillato che risale al XVI secolo, lo abbia spinto ad investire parte del suo capitale in questa nuova sfida.

Tequiero Tequila di Guè: un viaggio alla scoperta di tradizione e innovazione

Nel concreto, ogni bottiglia contiene una tequila di primissima qualità fatta 100% con agave reposado, ovvero invecchiato per nove mesi in botti di rovere. La produzione prende ispirazione da quella tradizionale messicana, ovvero in una piccola distilleria a conduzione familiare situata negli altopiani di Jalisco, nella cittadina di Los Altos.

La fermentazione naturale dura tra le 36 e le 40 ore e poi il riposo continua nelle botti di rovere per 36 settimane. Tutto questo consente alla Tequila di avere un gusto fruttato con delle sfumature di quercia, vaniglia, caramello e mela rossa.

Oltre alla tradizione Tequiero Tequila aggiunge anche un pizzico di freschezza e modernità al settore, infatti verrà venduta in accompagnamento una lattina analcolica premix a base di pompelmo, lime e sale che mescolata alla Tequiero Tequila permette di dare vita al cocktail messicano Paloma in pochi secondi.

“Nato a Tequila, Messico, il Paloma è il cocktail più bevuto dai messicani grazie al suo sapore fresco ed esotico e al colore rosa che richiama i paesaggi di questa terra magica. Tequiero ti dà la possibilità di fare comodamente questo cocktail grazie alla lattina Premix già pronta con i tre ingredienti principali: Pompelmo Soda, Lime e Sale. Ti basterà versare metà del contenuto del Premix e 50ml di Tequiero Tequila Reposado per poter avere il tuo cocktail Paloma con semplicità e comodità.”

Sul sito ufficiale della bevanda è possibile acquistare il kit che contiene una bottiglia di Tequiero Tequila con una lattina di Tequiero Paloma Premix da 25 cl.

VIP che si sono dati alla produzione di alcolici

Come vi abbiamo anticipato, Guè non è il primo VIP che decide di dare vita ad un marchio di bevande alcoliche. Primo fra tutti c’è stato George Clooney che ha deciso a sua volta di creare un brand di Tequila, Casamigos, ma anche Brad Pitt con i suoi vini Made in Provenza si è affermato nel mondo del beverage.

Jennifer Lopez ha creato un drink tutto suo a base di vodka, tequila e amaro ispirato al nostro Spritz, i Metallica producono Blackened Whiskey mentre Adam Levine si è dato alla Tequila con il brand Calorosa Rosa Blanco.

Tuttavia anche nel mondo delle serie tv troviamo due volti familiari dietro al brand Brother’s Bond Bourbon, ovvero Ian Somerhalder e Paul Wesley, i due co-protagonisti di The Vampire Diaries, serie tv in cui i due attori interpretavano due fratelli vampiro che si contendevano Elena Gilbert, reale protagonista della serie.

Nella storia il Bourbon accompagnava le vicende dei due fratelli, come bevanda preferita da Demon Salvatore, ruolo interpretato da Ian. Ecco quindi che il marchio di Bourbon in qualche modo è nato proprio grazie alla serie tv che ha saputo soggiogare il cuore di milioni di spettatori.

In poche parole, i VIP spesso sono anche imprenditori e lo dimostrano con dei lanci di successo come quello appena eseguito dal rapper italiano Guè.

Il fatto che questi progetti riguardino con frequenza il mondo delle bevande alcoliche non è un caso, infatti si tratta di un mercato particolarmente favorevole con un enorme potenziale e quindi di un investimento redditizio su scala internazionale.