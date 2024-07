La riconoscete? Qui 20enne, oggi ha 90 anni ed è la diva della tv italiana

Il suo nome è Milena Vukotic, la bellissima attrice diventata famosa negli anni per svariati ruoli. Ad averle regalato popolarità sono stati però i personaggi di Pina Fantozzi e di Enrica nella fiction Rai Un Medico in Famiglia. Il suo percorso artistico è però stato molto lungo e fatto di successi e riconoscimenti. Nata a Roma nel 1935, la donna ha viaggiato sin da bambina per il lavoro del suo papà, che era un diplomatico e letterato. Proprio questo ha fatto nascere in lei subito una propensione per l’arte, che l’ha portata ad approcciarsi in primis al mondo della danza classica.

La giovane Vukotic è infatti entrata, da ragazzina, nel corpo di ballo dell’Opera di Parigi e poi nel Grand Ballet du Marquis de Cuevas. Solamente anni dopo, è spuntata in lei la passione per la recitazione, nata soprattutto grazie al film La Strada di Federico Fellini. Nel 1960 è così avvenuto il suo primo debutto, quando ha partecipato al film Il Sicario. Una carriera, la sua, che non si è più fermata e che le ha permesso di diventare il personaggio che è oggi. Durante il suo percorso, è inoltre diventata famosa la sua situazione sentimentale.

La Vukotic si è infatti sposata nel 2003 con l’autore e critico cinematografico Alfredo Baldi. La coppia si è infatti conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e si è subito innamorata. A svelarne i dettagli è stato proprio il marito dell’attrice, che ha appunto confessato di essersi subito invaghito di lei ma di aver avuto inizialmente un approccio molto timido. “Ci è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia”, ha infine concluso lei.